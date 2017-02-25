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Источник Правда.Ру

Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле

Наука и техника

Ученые заявили, что к Земле приближается астероид, который может привести к настоящему Апокалипсису.

Апокалипсис: опасный астероид приближается к Земле
архив Правды.Ру

Дело в том, что астероид способен вызвать ударную волну огромной силы, похожую на смерч. Скорость вращения небесного тела вокруг Солнца составляет 30 км/с.

Еще одна из версий: падение целого астероида может сопровождаться землетрясением. Если он остается целым, то появляется кратер, и космический мусор распространяется на большое количество миль, вызывая сильнейшие землетрясения, поясняют эксперты.

"Правда.Ру" недавно писала, что ученые установили сроки исчезновения человечества из-за эпидемии зомби. Одним из самых популярных сценариев конца света на Земле сегодня является так называемый "зомби-апокалипсис", уничтожение человечества в результате стремительного распространения некого вируса, который превращают своих жертв в крайне агрессивных и неразумных существ, движимых только чувством голода. Как отмечается в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics, скорость развития "зомбопокалипсиса" зависит от двух главных параметров — того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс "зомбификации" после контакта с зомби, и продолжительности жизни подобной "нежити". Ученые придумали свой собственный сценарий, моделируя его на базе самой страшной эпидемии в истории человечества — вспышки чумы в Средневековой Европе в 14 веке нашей эры.

Кроме того, ученые бьют тревогу: Земля необъяснимо теряет кислород. По мнению ученых, уровень кислорода в атмосфере напрямую связан с эволюцией жизни на планете. Так, примерно 300 миллионов лет назад концентрация кислорода на Земле составляла около 35%, сейчас — 20,95%. Этим объясняется постепенный переход от крупных форм жизни к более мелким. Дело в том, что крупные организмы динозавров испытывали бы постоянное кислородное голодание в современных условиях. Вот только что первично — смена экосистемы или потеря кислорода? Среди причин избыточного поглощения кислорода называется следующее: "Во-первых, эти процессы могли вызвать движения ледников, в результате которых возросли темпы эрозии и обнажились большие площади пиритов и осадочные органические породы, впитывающие кислород. Еще одной причиной может служить продолжающееся миллионы лет охлаждение вод мирового океана, микроорганизмы которого при более низкой температуре активнее потребляют кислород", — говорится в статье, опубликованной журналом Science.

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