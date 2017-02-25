Мутанты породят новую расу суперлюдей

Nation News сообщает, что люди с двумя сердцами, возможно, будут, прародителями новой расы.

источник Pravda.Ru

Дело в том, что такие представители человечества превосходят людей, у которых нет "сердечных" отклонений. Индивиды с мутацией меньше подвержены усталости, стрессам и сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые уверены, что что такие представители человечества могут породить совершенно новую расу суперлюдей.

Ученые объясняют: у всех эмбрионов развивается два двухкамерных сердца, спустя время они образуют одно четырехкамерное. Но некоторые люди — исключение из правил: они так и живут с двумя сердцами.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что американские исследователи выяснили, что месяц рождения человека, помимо судьбы, влияет на долголетие и здоровье. Согласно наблюдениям ученых, до глубокой старости на 40 процентов чаще доживают люди, родившиеся осенью. Тем, кто родился весной, повезло меньше.Рожденные зимой чаще подвержены развитию шизофрении. Однако они реже страдают близорукостью и аллергиями, в отличие от летних именинников.

Как ранее писала Правда.Ру, ученые выяснили, что на продолжительность жизни влияет... размер головы. Правда, пока такие выводы сделали только относительно животных. Оказалось, что самки благородных оленей (Cervus elaphus) с наиболее крупными головами живут дольше своих собратьев по стаду. Кроме того, учёные выяснили, что объём черепа - наследуемая черта. Это важно, так как данный параметр напрямую связан с размером мозга и косвенно - с интеллектом. Научная статья, посвящённая этим вопросам, опубликована в журнале Royal Society Open Science.

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