В США назвали старушек за 70 лучшими любовницами

Американские ученые пришли к выводу, что после 70 лет у пенсионерок резко повышается либидо. Исследователи из Массачусетского университета выяснили, что в период от 50 до 65 лет у большинства женщин наблюдается спад сексуальной активности или они вовсе перестают интересоваться интимом. Зато после 70 лет дамы переживают настоящее второе рождение.

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Так, в ходе опроса больше 50% респонденток в возрасте за 70 признавались, что секс — очень значимая сторона их жизни.

Ученые объясняют это тем, что в таком возрасте женщины уже не обременены заботами о карьере или родных. Кроме того, нет риска и забеременеть. Поэтому дамы сосредотачиваются на собственных удовольствиях. При этом ученые установили, что наиболее активны в сексе одинокие старушки — то есть те, у кого нет партнера или у кого супруг уже в силу возраста не способен к половому акту, передает МК.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученые из Университета Брока из Канады провели исследование на тему тайных интимных желаний женщин. Оказалось, что представительницы прекрасного пола молчат о своих предпочтениях и зачастую стесняются даже намекнуть о мечтах.

Исследователи считают, что представительницам слабого пола необходимо чаще раскрывать свои желания, так как мужчины не всегда верно трактуют намеки. Эксперты отметили, что женщина должна рассказывать о своих эротических фантазиях партнеру, с которым долгое время состоит в доверительных отношениях. В обратном же случае, в паре могут возникнуть серьезные проблемы.

"В сексологии есть такой термин УФР — условный физиологический ритм. Действительно, два раза в неделю — усредненная норма. Если мы берем среднестатистическую семью, то УФР два-три раза в неделю считался нормой. Со всеми хлопотами, заботами, режимом отдыха и труда, многие довольствуются тем, что если секс один раз в неделю существует, то это уже хорошо", — рассказал Правде.Ру врач-сексолог, психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

Между тем ученые назвали лучший возраст для первой интимной близости. По мнению специалистов, лучшим возрастом для первой сексуальной связи являются 18-19 лет. В это время не только половые органы человека полностью сформированы, но и личность готова к первому опыту. Важным "кирпичиком" является психологическая зрелость, которая наступает у молодых людей примерно в возрасте около девятнадцати лет.

А недавно стало известно, как на нашей планете зародилась любовь. Ученые пришли к выводу, что любовь на Земле зародилась, когда приматы-самцы помогали самкам защитить детей от агрессии других самцов того же вида. Таким образом чувства, которые они испытывали, трансформировались в любовь. Когда приматы-самцы защищали детей, происходило сближение партнеров, и оно в процессе эволюции вылилось в самое прекрасное чувство.

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