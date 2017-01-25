Астероид величиной с автобус пролетел рядом с Землей

25 января в 7.45 по Москве мимо Земли пролетел астероид 2017 BX. Как сообщается, его размер составил от четырех до 14 метров. Астрономы описывают его как нечто среднее между автомобилем и автобусом. Известно также, что он летит со средней скоростью 26 700 километров в час.

Фото: Fotodom.ru/DP

Астероид прошел в 261 тыс. км от Земли — в 2/3 расстояния до Луны. Он был обнаружен при помощи оборудования онлайн-обсерватории Slooh, по классификации NASA он входит в группу аполлонов, околоземных астероидов, пересекающих орбиту Земли с внешней стороны.

По оценкам ученых, он слишком маленький и медленно летящий, чтобы нанести Земле серьезные повреждения. Если бы он достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере, передает Газета.ру.

А в начале января мимо нашей планеты пролетело небесное тело длиной до 34 метров — размером с 10-этажку. Об этом сообщил портал Business Insider.

Астероид получил название 2017 AG13. Он пролетел мимо Земли 9 января в пределах половины расстояния от Луны до нашей планеты и также пересек орбиту Венеры. Скорость движения составляла не менее 16 км/с. А размеры, как показали расчеты, варьировались от 16 до 34 метров.

Ученые из Университета Пердью (США) подсчитали, что в случае столкновения 2017 AG13 с Землей мощность взрыва в несколько раз превысила бы мощность атомного взрыва в Хиросиме. Серьезных разрушений удалось бы избежать только в случае, если бы астероид взорвался на расстоянии не менее 16 километров от поверхности.

Сегодня стало известно, в МГУ планируют открыть новый космический проект по мониторингу радиационного фона и потенциально опасных объектов. Об этом рассказал ректор университета Виктор Садовничий на заседании попечительского совета с участием президента Владимира Путина.

"Мы предложили новый космический проект: создать группировку спутников для мониторинга в реальном времени в околоземном пространстве, самое главное — радиационной обстановки, потенциально опасных объектов природного и техногенного происхождения, мусор космический, астероиды, метеоры, и так далее", — сказал Садовничий, отчитываясь о выполнении поручения президента запустить проект совместно с Роскосмосом.

Ранее также сообщалось, что в МГУ появится новый факультет космических исследований с набором в магистратуру в 2017 году.

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