Могли взорваться: Роскосмос отозвал все двигатели "Протонов-М"

"Роскосмос" отозвал на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Агрегаты не прошли технологическую проверку в ходе огневых испытаний, что может сказаться на сроках запуска ракет с космодрома Байконур.

Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли, неполадки были выявлены в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты "Протон-М". Оказалось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов, которые должны применяться на данном типе двигателей, использовались менее жаростойкие компоненты. Выяснилось, что подобные "неликвидные компоненты" использовались во всех двигателях данного типа уже несколько лет.

При этом контроль качества, осуществляемый на дочернем предприятии "Центра Хруничева", не выявлял нарушений. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета уже выясняют, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.

По данным издания, проверки приведут к переносу сроков запуска "Протон-М". Первый старт носителя в 2017 году произойдет не ранее июня, хотя был намечен на февраль. В "Роскосмосе" указывают, что важнее сроков полная комплексная проверка каждого отдельного изделия.

Напомним, ранее следственный комитет установил, на каком именно этапе двигатель ракеты-носителя "Протон-М", упавшей 16 мая 2015 года получил неисправность, которая привела к аварии. По версии следствия, виновниками крушения ракеты являются сотрудники воронежского филиала центра имени М. В.Хруничева. Их подозревали в изготовлении бракованного рулевого двигателя к ракете-носителю "Протон-М".

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что причиной аварии ракеты-носителя стал отказ рулевого двигателя III ступени из-за повышенных вибронагрузок, увеличенных дисбалансом ротора рулевого двигателя, материал которого разрушился под воздействием высоких температур, сообщается на сайте СК РФ. Неполадки имели конструктивный характер.

Представитель СК Владимир Маркин отметил, что неисправный двигатель был выпущен в 2013 году на "Воронежском механическом заводе" — филиале ФГУП "ГКНПЦ имени М. В.Хруничева".

В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее причинение крупного ущерба" (ст. 216 УК РФ), по которой предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Ущерб в результате уничтожения "Протона" был нанесен на сумму около 57 млн рублей.

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