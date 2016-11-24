Российские ученые создали космического робота-геккона

В открытом космосе на внешней стороне поверхности МКС пройдет испытания уникальный прототип российского микроробота с ворсистыми "лапками", имитирующего движения геккона. Об этом РИА Новости рассказал представитель холдинга "Российские космические системы" (РКС), где идут испытания устройства.

Фото: AP

"Робот-геккон сможет работать в диапазоне температур от —200 до +200 градусов Цельсия при отсутствии земной атмосферы, а также устойчив к радиации и воздействию атомарного кислорода в открытом космосе. Планируется оснащение микроробототехнической платформы разными типами полезной нагрузки и проведение космического эксперимента на МКС", — отметил он.

При весе всего в 70 микрограммов подвижная платформа может удерживать нагрузку в 20 раз больше, а перемещать – в 5 раз больше собственного веса. При этом скорость его движения составляет около 14 мм/минуту, что очень быстро для изделий этого типа и такого размера.

Концепция российского микроробота на основе разработанной платформы, в отличие от создаваемых в мире аналогов, сможет перемещаться по шершавым, ступенчатым и наклонным поверхностям.

Как пояснил ведущий научный сотрудник сектора микромеханики РКС Дмитрий Козлов, дальнейшие исследования разработанных робототехнических устройств предполагается вести в направлении создания биоморфных систем.

"Мы внимательно изучаем движения животных и строение их конечностей (например, семейства гекконовых ящериц) и используем эти данные при моделировании различных аспектов работы устройства, в том числе в невесомости – характер движения "ножек", свойства ворсистого адгезионного покрытия на них, а также модель сил, действующих на платформу", — сказал он.

Для передвижения микроробот задействует не менее восьми "ножек" со специальным адгезионным покрытием, позволяющим ему в невесомости "прилипать" к поверхностям. Каждая из "ножек" имеет "ступню", которая может менять угол во время движения. Благодаря этой особенности он может перемещаться по различным поверхностям. В более сложном варианте на "ступне" предполагается создание дополнительного массива из "ножек" меньшего размера.

Вся подвижная платформа – это одна многослойная деталь, уточнил руководитель сектора микромеханики РКС Игорь Смирнов. Ее технология производства похожа на изготовление микросхемы.

"Это единый технологический процесс без сборочных операций. В основе устройства всего два материала – кремний и полиимид, которые мы получаем от российских поставщиков", — уточнил Смирнов.

Высокая технологичность производства созданной в РКС платформы позволяет использовать известные методы производства микроэлектронных устройств и существенно упрощает изготовление по сравнению с существующими зарубежными аналогами.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, "Роскосмос" планирует отправить роботов для обслуживания аппаратов Международной космической станции в открытом космосе. Конкурс на разработку "космороботов" уже объявлен госкорпорацией.

Животные в космосе еще полвека назад ассоциировались исключительно с экспериментальными запусками, в которых им была отведена роль "первых космонавтов". Помимо знаменитых советских собак, в космосе побывали 32 обезьяны, пара кошек, черепахи и др. Сейчас о роли животных больше говорят в аспекте спектрального анализа, а запускать планируют робота-паука.

Лучшим местом для испытания новой концепции строительства внеземных модульных роботизированных телескопов признана вторая точка Лагранжа (такое место между небесными телами, где предмет под влиянием гравитации будет оставаться неподвижным относительно них. - Прим. ред.) системы Земля-Луна. В отличие от расположенных на Земле телескопов, космическим не мешает атмосфера, да и планета не загораживает большую часть обзора.

Подробнее об этом читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Фархата Измайлова "Космический зверинец: Органическое и искусственное".