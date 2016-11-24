Циолковский станет первым "умным городом" России

Город в Амурской области Циолковский (ранее поселок Углегорск) станет первым в России, в котором будет полноценно внедрена информационно-аналитическая система "Умный город".

Фото: vostokdrom.ru

"До сих пор отдельные элементы системы "Умный город" применялись в крупнейших российских мегаполисах, но нигде еще она не закладывалась в инфраструктуру города изначально", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Спецстроя России.

Предполагается, что центр управления системой будет размещен в новом административном здании, открытие которого планируется к Новому году. В настоящее время "Умный город" контролирует четыре сданных дома, другие дома будут подключаться по мере строительства. Данная информационно-аналитическая система позволит выявить любую неполадку, будь то система ЖКХ или система безопасности, работа лифтов и другие проблемы.

До 2018 года на данной территории предполагается построить город Циолковский на 25 тысяч жителей, в котором будет проживать обслуживающий персонал строящегося космодрома Восточный, который и стал градообразующим.

Здание, в котором будет располагаться центр управления, выполнено в форме треугольника, имеет индивидуальное архитектурное и цветовое решения. Главный фасад здания выходит на магистральную дорогу, ведущую на космодром Восточный, который строится близ города Циолковский с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

Ранее Pravda.Ru писала, что мировые власти, от Бостона до Пекина, тратят миллиарды долларов на создание "умных" городов. Искусственно созданные области или существующие регионы, полностью управляемые с помощью интернет-технологий, контролирующих общегородские системы, транзитные пункты, операции, проводимые их жителями, направленны, в первую очередь, на оперативность планирования жизнедеятельности субъекта и улучшение благосостояния населения.

Побочным эффектом от глобальной технологизации таких городов будет огромный объем данных, собранный в результате массовых IT-процессов управления ими, о местных жителях, пишет The Wall Street Journal.

Обозреватель издания Майк Вестон рассказывает о добровольном эксперименте, проведенном в компании, где он работает — там сотрудники десять дней носили специальные устройства, фиксирующие их пристрастия и предпочтения, геолокацию, рацион и оценивали их самочувствие.

Аналогичный контроль смогут установить над гражданами "умные" интернет-системы управления этими городами. Можно сказать, что мы живем в такой действительно уже сейчас благодаря многочисленным соцсетям и цифровым устройствам.

Однако глобальные смарт-системы управления "умными" городами будут централизованы и доступны тем, кто финансирует создание "регионов будущего". В итоге мы можем прийти к тому, что "умные" города будут знать все о своих жителях.

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