На выставке IDEX-2017 в Объединенных Арабских Эмиратах была представлена украинская боевая летная машина.
Боевой вертолет KT112 Combat презентовала компания "Укроборонпром". Одно из основных качеств вертолета — легкость, сказано на сайте концерна.
Также известно, что вертолет разработан в КБ "Вертикаль". Он обладает двигателем Rotax-914 и может нести на борту противотанковые ракеты Barrier-V.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Эстонии показали нового боевого робота. Новинку показали на проходящей в Абу-Даби выставке вооружений, сообщает Jane's. Платформа управляется при помощи двух операторов: один отвечает за движение, второй — за управление огнем. Из вооружения на боевую платформу может устанавливаться 7,62-миллиметровый или 12,7-миллиметровый пулемет либо 40-миллиметровый автоматический гранатомет.
Первыми заказчиками новинки будут вооруженные силы Арабских Эмиратов.
Как сообщала "Правда.Ру", со следующего года российский военно-промышленный комплекс планирует начать разработку наукоемкого оружия. Речь идет о высокотехнологичном оружии нового поколения. Причем на создание подобного рода систем планируется отвести всего семь лет.
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