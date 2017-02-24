Ученые: поп-музыка негативно влияет на людей

Специалисты Колледжа управления академических исследований в Израиле выяснили, какое негативное влияние на людей оказывает поп-музыка. Оказалось, что легкие и веселые композиции могут навредить организму.

Профессор Наоми Зив, руководящая исследованием, говорит, что делает людей более внушаемыми, так, что они поступают вопреки своим убеждениям. Кроме того, прослушивание поп-композиций, согласно выводам ученых, увеличивает желание человека ранить окружающих и делать то, что он считает морально неприемлемым.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", специалисты американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) после масштабного исследования выяснили, что прослушивание громкой музыки в наушниках ведет к полной потере слуха.

Потеря слуха занимает третье место в списке самых распространенных хронических болезней жителей США. Проблемы есть у 24% американцев. Ранее считалось, что потеря слуха вызвана главным образом раком или диабетом. Однако, по новым данным, виновато также прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости. Оно приводит к снижению чувствительности слуха, несимметричному восприятию и даже полной глухоте.

Те, кто любит слушать музыку на полной громкости, подвергают свой организм не меньшей нагрузке, чем рабочие на стройке и заводе.

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