Жители планеты увидят первое солнечное затмение в этом году

Первое солнечное затмение в этом году смогут увидеть жители планеты. Уникальное явление можно будет наблюдать 26 февраля. В этот день произойдет кольцевое солнечное затмение.

источник Pravda.Ru

Правда, насладиться зрелищем смогут жители не всех стран. Лучше всего это удастся обитателям Южной Америки. Увидеть затмение на закате дня можно будет в Чили, Аргентине и в некоторых странах Южной Африки.

Объясняется это тем, что площадь тени, которую Луна отбрасывает на Землю составляет 270 квадратных километров.

Напомним, в начале февраля жители планеты могли наблюдать еще одно редкое явление — полутеневое лунное затмение. Полутеневое лунное затмение отличается от полного тем, что Луна оказывается в зоне, лишь частично закрытой Землёй от солнечных лучей. Спутник нашей планеты продолжает освещаться Солнцем, но менее ярко.

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