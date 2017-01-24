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Источник Правда.Ру

Ученые рассказали, как исчезла цивилизация майя

Наука и техника

 

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Археологи из Аризонского университета (США) впервые составили точную хронологию событий, приведших к упадку и гибели древней цивилизации майя, сообщает портал Phys.org.

После 154 радиоуглеродных анализов образцов, найденных за последние десять лет при раскопках в Гватемале, были сделаны выводы, что в истории цивилизации было два коллапса — во II веке н. э. и в IX веке, и он изучен куда лучше первого.

В итоге удалось составить хронологию гибели цивилизации. Она указала на более сложные, чем считалось ранее, закономерности политических кризисов и подъемов, приведших к каждому коллапсу.

Схема в обоих коллапсах была одна и та же: войны приводили к политической нестабильности, после чего города майя пустели. Далее шло небольшое оживление, после которого следовала еще одна волна политического кризиса, что и привело к упадку цивилизации, передает РГ.

Напомним, ранее ученые уже сообщали, что приблизились к разгадке исчезновения цивилизации. По мнению специалистов из Технического университета Вены, представители этого народа не смогли справиться с засухой в условиях роста численности населения.

"Вода влияет на жизнь общества, и общество тоже влияет на воду. Доступность воды и ее запасы определяют то, как много пищи можно произвести, что, в свою очередь, влияет на рост населения. И наоборот, рост населения может влиять и вносить изменения в естественный круговорот воды в природе путем, к примеру, постройки резервуаров и водохранилищ", — рассказала руководитель исследовательской группы Линда Куиль.

Индейцы майя в свое время смогли достичь небывалых успехов в развитии. Они оставили после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, внезапно исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры. Причины их исчезновения, и почему майя покинули свои города, до сих пор являются предметом споров среди ученых.

В декабре прошлого года удалось найти ранее неизвестные объекты майя. Их обнаружили в окрестностях крупнейшего города-государства майя Эль-Мирадор.С помощью радара с самолета в течение 38 часов ученые сканировали лазером непроходимые джунгли, скрывающие древний город, который появился около 600 года до н. э.

"Мы получили изображения с высоким разрешением каждой площадки, пирамиды и канала в центральной части бассейна Мирадор на площади более 700 квадратных километров. В результате было подтверждено множество гипотез и выдвинуты новые, которые еще предстоит проверить", — рассказывает руководитель проекта Ричард Хансен.

По словам ученых, одним из самых важных открытий стало обнаружение уникальной дорожной сети общей протяженностью свыше 240 километров. Она связывала между собой около 50 городов, входивших в метрополию. Большинство из них обнаружены впервые.

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