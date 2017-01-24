В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

В зубной пасте и некоторых пищевых продуктах обнаружен ингредиент, который может вызвать рак. Исследование об этом опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко о нем сообщает The Independent.

Фото: REX

Речь идет о пищевом красителе E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания. Оказалось, что он вызывает предраковые заболевания. К такому выводу пришли ученые из Франции и Люксембурга, которые провели ряд экспериментов на грызунах.

Опыты проводили на крысах. В течение 100 дней им вводили краситель в тех количествах, которые пропорционально получают люди через пищевые продукты и косметику. Предраковые новообразования были обнаружены в кишечнике или толстой кишке у 40% крыс, подвергавшихся воздействию химического вещества. Влияние красителя на людей еще предстоит выяснить.

Стоит отметить, что диоксид титана также широко используется в производстве сладостей, шоколада, печенья и жевательной резинки, а также в зубной пасте и солнцезащитных кремах.

Лекарство, которое поможет организму победить раковые клетки, сегодня просто необходимо. Как сообщала Правда. Ру, онкология, по мнению учёных, лидирует по количеству летальных исходов в 12 странах Европы, хотя в мировых масштабах, по версии European Heart Journal, в "рейтинге" смертности по-прежнему главенствуют сердечно-сосудистые заболевания.

Как сообщала Правда.Ру, ранее ученые пришли к выводу: витамин С поможет в борьбе с раком. В настоящее время метод проходит клинические испытания на добровольцах и уже зарекомендовал себя в лабораторных опытах с клеточными культурами и мышами, болеющими раком.

Если здоровые клетки содержат много каталазы и поэтому легко разлагают потенциально смертельно опасный пероксид водорода на безвредные воду и кислород, у больных этого фермента мало. Поэтому молекулы пероксида не выводятся из клеток опухоли, постепенно убивая их. Соседние обычные клетки при этом не страдают.

Ранее, в ходе экспериментов на мышах та же научная группа показала, что введение витамина С внутривенно эффективно убивает раковые клетки. Пытаться сделать то же самое с помощью таблеток бесполезно - в пищеварительном тракте значительная часть витамина разрушается и не может по кровотоку достигнуть опухоли.

Также ранее СМИ писали, что создан список продуктов, которые помогут в борьбе с раком. Например, с раком легких борются грибы шиитаке, куркума, чеснок, голубика, помидоры, брокколи, руккола, кресс и шиповник.

А недавно в мобильный телефон первый портативный секвенатор ДНК, позволяющий находить мутации, связанные с раком, а также следы болезнетворных микробов и вирусов. Устройство призвано решить одну задачу - искать известные последовательности в геноме. Иными словами, он будет заниматься обнаружением мутаций, связанных с тем или иным типом рака, а также идентифицировать опасные микробы, вирусы и другие патогены. Если в ДНК будет найдена "неправильная" последовательность, то сигнал получит пользователь телефона.

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