В центре Бордо обнаружен античный некрополь

На юго-западе Франции, в самом центре города Бордо, археологам удалось сделать открытие: они раскопали крупный некрополь.

Фото: AP

Об этом сообщил глава местного Бюро археологических работ Ксавье Перро. По его данным, античное захоронение насчитывает четыре десятка могил, передает ТАСС.

"Это очень редкий исторический объект для Франции", - заметил ученый. Одна из гипотез, объясняющая обнаружение здесь массового захоронения, основывается на том, что оно связано с крупной европейской пандемией - Юстиниановой чумой, распространившейся по континенту в VI веке.

В тот период от опасного заболевания погибли миллионы людей. Как пояснил французский археолог, "о данной пандемии было известно по письменным источникам, однако археологических свидетельств пока найдено не было".

Основные вспышки смертельной болезни пришлись на конец Античности - начало Средневековья, что соответствует возрасту обнаруженных захоронений. Большая часть могил имеют стены из кирпичной кладки, а их своды покрыты черепицей.

За время раскопок с ноября прошлого археологи обнаружили в раскопе около трех сотен человеческих останков. Также найдены саркофаги периода правления Меровингов (конец V в. - 751 г.) и немало монет. Некрополь стал почти случайной находкой - на него наткнулась контрольная археологическая инспекция в рамках подготовительных работ, предваряющих строительство крупного жилого дома.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в конце декабря 2016 года археологи, работающие на месте строительства Керченского моста, обнаружили при раскопках клад старинных монет и древние гидротехнические сооружения, а также захоронения знати.

Находки были сделаны на подъездах к строящемуся мосту, где ведутся обязательные при строительстве крупных объектов археологические раскопки.

Из уникальных находок ученые выделяют клад с пиастрами. Это и уникальные гидротехнические сооружения догреческого периода, обнаруженные на Ильичевском городище. Раньше считалось, что такие сооружения стали у нас возникать только с началом греческой колонизации, но в ходе исследований стало известно, что местные племена до прихода греков также являлись носителями высокой материальной культуры.

Кроме того, был обнаружен античный некрополь - захоронения знати.

В ходе работ археологи обследовали памятники разных исторических эпох - от раннего периода бронзового века до позднего Средневековья. На данный момент активный период раскопок удалось завершить на 89 объектах, ещё девять продолжают обследовать. Окончательно завершить раскопки планируется весной 2017 года.

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