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Источник Правда.Ру

Ученые раскрыли механизм воздействия глобального потепления на Землю

Наука и техника

 

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Фото: REX

Причиной повышения числа ураганов в Атлантике и проливных дождей в Евразии и Америке в последние годы является то, что глобальное потепление повышает эффективность "перекачки" тепла в атмосфере Земли и его преобразование в кинетическую энергию, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Лимин Ли (Liming Li) из университета Хьюстона (США) и его коллеги раскрыли возможную причину учащения всех этих катастроф. Ученые пытались определить, как сдвиги температуры вверх или вниз, сила облучения Земли Солнцем, флуктуации в давлении атмосферы повышают или понижают скорость преобразования тепла воздуха в движение воздушных масс и наоборот.

Как показал анализ этих наборов данных, повышение температуры воздуха и связанных с ним величин во всех случаях вело к одному и тому же результату — повышению эффективности теплообмена и ускорению преобразования одного вида энергии в другой. Благодаря этому совокупное количество механической энергии, заключенной в атмосфере Земли, оставалось всегда одинаковым, но ее излишки все быстрее выводились из нее в виде штормов, циклонов, антициклонов и других безобидных или неприятных явлений, связанных с движением воздушных масс, передает РИА Новости.

Напомним, СМИ передавали, что 2016-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура поверхности нашей планеты на один градус выше, чем в середине ХХ века. При этом Арктика прогревается в два раза быстрее других территорий Земли, а в ноябре на Северном полюсе было на 20 градусов жарче, чем обычно.

На основе этих наблюдений зарубежные специалисты пришли к неутешительному выводу: в результате подъема вод Мирового океана многие населенные пункты окажутся затоплены. Особенно достанется Голландии, Перу, Уругваю, Лондону и Венеции.

Кстати, ранее были названы страны, где можно будет спастись от глобального потепления. Перечень составили ученые из Принстонского университета и Национального управления океанических и атмосферных исследований. На сайте университета сообщается, что мягкую, благоприятную для человека погоду исследователи определяют по таким показателям, как 18-30 градусов тепла по Цельсию, осадки в среднем менее одного миллиметра в сутки и точка росы ниже 20 градусов по Цельсию.

По их мнению, климат станет лучше в северных и горных районах США, Британских островов, Северной Европы, Северо-Восточной Азии, а также южной части Южной Америки и Океании. Там станет чуть больше теплых деньков. Больше всего от глобального потепления пострадают Африка, Азия и Латинская Америка В некоторых регионах "зоны риска" комфортная погода может сократиться на 15 — 50 дней.

К слову, недавние исследования ученых из Стэнфордского и Калифорнийского университетов показали: температурные колебания могут полностью изменить экономическую картину мира. Причем на одни страны оказывается негативное влияние, а на другие — позитивное.

Например, Россия от этого только выиграет, как и государства Северной Европы и Канада. Это связано с тем, что растет "урожайный период". Например, в Канаде, в отличие от США, за последние 50 лет выросли урожаи кукурузы, поскольку вегетационный период здесь увеличился на две недели.

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