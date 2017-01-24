Назван способ взломать блокировку на смартфоне за 5 попыток

Британские математики разработали алгоритм, который позволяет взломать графическую блокировку на смартфонах с ОС Android всего за пять попыток. Такие пароли, так называемые "узоры", сейчас являются самым популярным способом защиты Android-устройств от посторонних. Ученые из университета Ланкастера (Великобритания) показали ненадежность системы.

Фото: Fotodom.ru/DP

Существует около 400 тысяч комбинаций из девяти точек, обычно выводящихся на экран, и ввод любых пяти неправильных сочетаний блокирует устройство. Именно поэтому создается иллюзия, что взломать такой пароль невозможно.

Однако это оказалось не так. Для взлома злоумышленнику необходим собственный телефон, камера и специальная программа, анализирующая в режиме реального времени то, что происходит перед объективом камеры. То есть хакеру нужно направить камеру на руки жертвы, а дальше за него все сделает программа. Ей даже не нужно видеть экран, чтобы вычислить, какие узоры чертит пользователь.

Как показали эксперименты в настоящем кафе, программа Вана и его коллег распознает около 95% графических ключей всего с пяти попыток, причем 87% сложных паролей она угадывает с первого раза и только 40% легких комбинаций не удается вычислить сразу.

Напомним, ранее исследователи из Технологического университета штата Джорджия заявили, что смогли в течение одной минуты установить произвольный программный код на мобильное устройство под управлением платформы Apple iOS, сообщает издание Digit. ru.

Для взлома достаточно подсоединить к гаджету на iOS — к примеру, смартфону iPhone или планшету iPad — модернизированное зарядное устройство. После этого произвольный код будет перенесен на аппарат Apple в течение не более одной минуты.

Однако способ сделать гаджеты невзламываемыми есть. Международная группа физиков создала микросхему, которая может получать трехмерные отпечатки пальцев при помощи ультразвука, что позволит сделать айфоны и прочие мобильные гаджеты с подобной опцией действительно невзламываемыми, говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Physical Letters.

Физикам пришла в голову идея — использовать ультразвук для получения трехмерных "слепков" сканируемого пальца.

"Ультразвуковые отпечатки пальцев получаются таким же образом, как медики проводят обследования при помощи ультразвука. Датчики на поверхности чипа испускают импульс ультразвука и принимают его отражение от ямок и бугорков на поверхности пальца", — пояснили исследователи.

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