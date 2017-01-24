Что нужнее для успеха – ум или легкий характер?

Гость программы «Точка зрения» - доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, генеральный директор Международного центра «Креативные технологии консалтинга» Елена Хлевная.

Одно из определений популярного сегодня термина «эмоциональный интеллект» - это способность правильно истолковывать обстановку, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чем нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу. Почему сегодня эмоциональному интеллекту придается такое значение? Все ли успешные люди им обладают? Как научиться управлять своими и чужими эмоциями? Можно ли развить в себе это умение взрослому человеку?

Напомним, что недавно любопытную методику повышения уверенности в своих силах разработали японские физиологи. При помощи сканера исследователи смогли следить за активностью мозга и заставлять человека награждать себя в тот момент, когда тот считает себя достойным похвалы.

"Как чувство уверенности в себе отражается в работе мозга? Нам удалось найти особые узоры активности в мозге, которые очень точно указывают на то, уверен или не уверен в себе человек в данный момент. Проблема заключалась в том, чтобы "выуживать" эту информацию в режиме реального времени и использовать ее для того, чтобы повышать вероятность развития уверенности в себе", - пишет Мицуо Кавато из университета Киото в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Кавато и его коллеги создавая эту методику, использовали те же приемы, что и при разработке нейросетей и систем искусственного интеллекта(ИИ). При их создании ученые "тренируют" создаваемую ими систему ИИ сначала на уже готовых результатах того, что они должны распознавать, а затем постепенно учат их находить нужный сигнал в груде шума или "мусора". Ученые выяснили, что аналогичным образом можно заставить мозг неосознанно повысить уверенность в своих силах.

Для этого нужно - электроэнцефалограф, настроенный на поиск "узоров" высокого чувства собственной важности в той части мозга, которая отвечает за обработку эмоций и принятие решений, и специальный набор упражнений, который заставляет людей чувствовать себя уверенными.

В ходе эксперимента, ученые предложили двум десяткам добровольцев сыграть в простую игру на внимание и распознавание образов, за правильный ответ участники получали небольшую сумму денег. В то время, когда участники опытов пытались найти ответ, специальная компьютерная программа анализировала то, что выдавал электроэнцефалограф, следила за уровнем активности в тех зонах мозга, которые связаны с высоким чувством уверенности. Когда уровень чувства собственной важности достигал максимума, программа награждала участника опытов деньгами вне зависимости от того, был ли их выбор правильным или нет.

По словам ученых, это повышало внутреннюю уверенность людей в своих силах с каждым раундом игры, несмотря на то, что качество их ответов за это время никак не поменялось.

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