В Швейцарии создан дрон с "птичьими" крыльями

В Федеральной политехнической школе Лозанны сконструировали высокоманевренный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с устройством крыла, напоминающее птичье. За счет искусственных перьев его крылья могут вытягиваться, сжиматься и даже поворачиваться.

Чтобы сделать поворот, дрон сжимает одно крыло, а другое вытягивает. Идея создания БПЛА "способного менять свои размеры, летать с большой скоростью, маневрировать в ограниченных пространствах, потребляя мало энергии, родилась в результате наблюдений за птицами". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте EPFL.

Перед группой специалистов под руководством Дарио Флореано стояла задача спроектировать аппарат, который мог бы облетать препятствия, резко менять направление полета и уметь противостоять сильному ветру. Меняя геометрию крыльев, птицеподобный дрон способен выполнять все эти задачи.

Однако тягаться с птицами на равных пока ему не под силу. Как поясняют инженеры, птицы могут радикально менять размер своего тела и форму крыльев благодаря адаптированному для полета скелету, который управляется мускулами. Неслучайно, одна из самых больших трудностей при конструировании БПЛА состояла в том, чтобы найти баланс между аэродинамическими качествами аппарата и его весом.

Идеальное решение, позволяющее отказаться от винта, жестких крыльев и хвостового оперения, пока не найдено. "Мы убедились, что благодаря складывающимся крыльям, мы больше не нуждаемся в элеронах, чтобы помочь дрону делать повороты. Изменяя размеры и площадь поверхности крыла в полете, мы можем управляем виражами", - пояснил Флореано.

По мнению специалистов, благодаря своей способности к адаптации, этот крылатый дрон открывает новые перспективы. Он мог бы быть очень эффективным в использовании на низких высотах в городских условиях.

Кстати, в июле 2016 года в Сомали сбили беспилотник, удивительно напоминающий настоящую птицу, сбили в Сомали. Он мог совершать движение крыльями, и на большой высоте при беглом взгляде далеко не сразу можно понять, что это дрон, ведущий наблюдение.

Дрон мог быть разработан агентством нацбезопасности Сомали, однако пока неясно, каким образом его удалось сбить и использовались ли подобные дроны раньше.

Как пишет издание The Verge, аналогичные дроны использовались при спецоперациях американской армией, однако сомалийский вариант беспилотника отличается еще и тем, что, благодаря двум винтам, он вполне натуралистически "машет крыльями".

Использование дронов для наблюдений и даже нападений сегодня хорошо известно. А вот афганские талибы пошли по более простому пути и в качестве "дронов-террористов" используют настоящих птиц. Как рассказывала Правда.Ру, в провинции Фарьяб была обнаружена одна из таких невольных террористок.