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Источник Правда.Ру

Спасения нет: Почему не запрещают чудо-средства от всех болезней

Наука и техника

В последнее время в Рунете все чаще блокируют сайты с сомнительным содержанием. Но пользователям  мешает агрессивная реклама, распространяющая материалы по типу "вылечи себя сам". Кроме того, выходят фальшивые интервью известных людей, в которых смакуются неприятные темы.

Интернет
Фото: Fotodom.ru/DP

Почему сейчас мало внимания уделяется навязчивым баннерам и вирусным материалам, а также, как с ними бороться, Правде.Ру рассказал владелец компании "Ашманов и Партнеры" Игорь Ашманов.

— В Рунете довольно оперативно блокируются сайты, содержимое которых не соответствует законодательству. Но мало внимания уделяется сайтам, на которых выходят псевдоинтеревью известных людей вроде телеведущей Елены Малышевой или главного гинеколога страны Лейлы Адамян (которую назвали главным онкологом Лейлой Адамовой). Почему?

— Там же ситуация простая. Мне кажется, что эти нехорошие рекламные сайты закон не нарушают. Блокированием сайтов занимается Роскомнадзор, у него есть несколько предписанных законом категорий, по которым он блокирует. Наркотики, педофилия, экстремизм, побуждение суицида и прочее. Занимается этим не только РКН, а в том числе и другие ведомства, именно обнаружением, приемом жалоб, а потом все это стекается в Роскомнадзор, который имеет отношения с провайдерами, и блокирует.

Такой категории запрещённого контента, как "плохая рекламная деятельность" или "внешне незаконная рекламная деятельность" нет, насколько я понимаю. А кто их тогда будет блокировать?

У Роскомнадзора есть набор категорий, плюс у него его список Минюста, в котором есть документы или адреса сайтов, страниц и т. д., которые должны быть заблокированы по судебным решениям.

— Но эти сайты же распространяют ложную информацию!

— Наверное, да. Но как это узнать? В этом случае надо получать судебные решения. Сайт, который, условно говоря, рекламирует гомеопатию, но при этом перевирает гомеопатические теории, ничего не нарушает. Это просто обычный мусор, которого много в Интернете.

— Но как-то можно с этим бороться?

— С этим бороться надо, либо закон какой-то издавать. Но там критерии очень расплывчатые. Вообще Интернет, конечно, помойка. То есть, 98 процентов контента — это всякая дрянь.

Но надо понимать, что ровно такую же штуку вытворяет, например, "Эхо Москвы". Если включить их в середине дня, в районе 12 часов, они там втюхивают пенсионерам разные БАДы, которые якобы бесконечно продлят жизнь, вернут потенцию или еще что-то. И стариков реально разводят на то, чтобы последнюю пенсию отдать.

Я, кстати, как-то задавал вопрос Венедиктову: не стыдно ему этим заниматься? Он на сцене сидел, я взял трубку из зала. Он пришел в абсолютную ярость, начал кричать, что ему надо как-то поддерживать единственное честное СМИ в стране и т. д. Естественно, на вопрос прямо не ответил.

Я к тому, что такого мусора реально много. Часть из этого — чистое мошенничество. Но это надо доказывать в суде. Потому что как иначе закрывать?

— Это некие сайты, зарегистрированные в оффшорах и на Украине. Как это технически выглядит?

— Это не очень важно. А какая разница, если их никто не блокирует? Можно там, можно здесь хостить. Создатель обычно неизвестен, домен анонимный. Кроме того, надо понимать, что владелец домена и тот, кто сайт делает на этом домене, могут быть совершенно разными людьми. Как до них добираться?

Вообще, во всех таких случаях, условно говоря, таких мошенников ловят, если это мошенники — то оперативной работой, контрольной закупкой, по вычислению личных данных и т. д. Кто-то должен этим заниматься.

Там же очень много всяких мошенников. Есть микрокредитные организации, которые раздевают граждан, есть Форекс, который изображает, что вы играете на бирже, потом забирает ваши деньги и говорит, что ничего не вышло, до свидания. Их очень много.

Это за исключением нескольких предписанных законом категорий, которые относительно легко можно определить на глаз, или поручить экспертам, что делает Роскомнадзор. Все остальное — это исключительная тема для судебного решения.

— Почему именно такие темы так популярны среди этих сайтов с агрессивной рекламой?

— Они не агрессивные, просто у людей реально есть бородавки, папилломы, нарушение потенции, геморрой и все остальное. А особенно, самое крутое, это похудание, у людей есть проблемы с лишним весом. Мошенники выбирают то, что дает наибольший выхлоп. Там чистая прагматика.

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Темы Интернет Игорь Ашманов
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