Создан прибор, который "видит" сквозь стены

Ученые буквально научились видеть сквозь стены. Они создали прибор, который может обнаруживать объекты, которые находятся в соседнем помещении, с высокой точностью. Разработка принадлежит немецким специалистам из Technische Universität Ilmenau.

Сообщается, что прибор имеет высокую чувствительность и видит через различную толщину препятствий.

Работает устройство с помощью электромагнитных импульсов. Он посылает их через стену и получает четкую картинку, позволяющую обнаруживать объекты. Стены могут быть любые: и кирпичные, и бетонные. Причем прибору под силу работать с толщиной препятствия до нескольких метров.

Разработка поможет спасателям: например, при поиске жертв во время разбора завалов. Также в планах использовать устройство для борьбы с терроризмом.

Правоохранители смогут просматривать заблокированные помещения и определять местоположение каждого человека в них.

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