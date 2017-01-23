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Источник Правда.Ру

Российские ученые создадут "летающий автомобиль"

Наука и техника

Три миллиона рублей выделяет Фонд перспективных исследований на разработку летательного аппарата вертикального взлета, предназначенного как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

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Скриншот кадра из фильма Черная молния

По словам  руководителя проекта Яна Чибисова, по простоте пилотирования и доступности взлетно-посадочных площадок это должен быть, иносказательно, "летающий автомобиль".

Организаторы конкурса надеются, что в результате будет  создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета (с площадки 50х50 метров), предназначенный для перевозки пассажиров и грузов массой от 100 до 1000 кг.

Итоги  конкурса на разработку аппарата ФПИ планирует подвести 5 мая. С победителями будет заключен контракт стоимостью 3 млн рублей на создание аванпроекта - расчетное и экспериментальное подтверждение предложенных идей. В качестве следующего этапа планируется разработать проект по созданию и летным испытаниям демонстратора.

"Мы рассчитываем, что у нас будет не один победитель, и были бы рады, чтобы из конкурса вышло несколько проектов, каждый из которых занимает свою нишу", - заявил Чибисов.

Он отметил, что такой аппарат будет важен в первую очередь для спасательных операций. При этом в "летающем автомобиле" должна быть реализована функция беспилотного и дистанционного управления, а также ручного пилотирования. "Пилотом должен быть простой человек, уровень подготовки которого составляет всего несколько часов", - пояснил Чибисов.

Как уточнили в ФПИ, авторы идей могут отталкиваться в своих работах от автожиров, конвертопланов и мультикоптеров. Предложения на основе вертолетов не принимаются. "Не допускается схем с идеей несущего ротора в горизонтальном полете, чтобы нас не накрыли волной проектов вертолетов", - пояснил Чибисов.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, компания  AeroMobil из Словакии в 2014 году выпустила уже третье поколение летающего автомобиля AeroMobil 3.0. Двухместный "аэромобиль" со стальным каркасом и углепластиковым кузовом имеет уникальную конструкцию.

В ипостаси автомобиля он занимает стандартное парковочное место, использует обычный бензин и пригоден для эксплуатации на дорогах общего пользования, как и любой другой автомобиль. Но при этом он умеет превращаться в настоящий самолет и использовать для взлета и посадки аэродром или полосу твердого покрытия длиной всего несколько сотен метров.

AeroMobil 3.0 оснащен складывающимися крыльями и двигателем Rotax 912, который разгоняет машину до 160 км/ч на дороге и до 200 км/ч в небе. На трассе «аэромобиль» расходует 8 литров бензина на 100 км, а в воздухе - 15 литров в час. Запас хода в режиме автомобиля составляет 875 км, а в режиме самолета немного меньше - 700 км.

А израильская компания Urban Aeronautics  предполагает начать серийное производство беспилотного "летающего автомобиля" Cormorant в 2020 году. Цена "летающих автомобилей" составит $14 миллионов. На разработку транспортного средства ушло около 15 лет.

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