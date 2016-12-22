Российский ученый: Ожидания скорого извержения в Италии беспочвенны

﻿Как сообщили итальянские и французские геофизики в журнале Nature, в районе Неаполя в Италии в любой момент может произойти извержение вулкана: давление газов под Флейгрейскими полями может достигнуть критического значения.

Фото: Fotodom.ru/DP

Оправданны ли эти опасения, Pravda.Ru узнала у доктора геолого-минералогических наук, профессора МГУ им. Ломоносова Павла Плечова.

— Насколько вероятна угроза извержения?

— Научная статья о том, что Флейгрейские поля способны еще извергаться, вышла примерно полгода назад. Так что в целом это не новость, это достаточно известная информация. Естественно, Флейгрейские поля находятся под тщательным мониторингом, в основном сейсмическим. Зоны риска очерчены, и главная проблема там — как эвакуировать людей, когда станет известно, что действительно извержение скоро начнется.

Но на данный момент такого прогноза нет, насколько мне известно. Обычно прогноз дается за несколько недель. Так что угроза пока чисто гипотетическая.

— Сообщают, что извержение некогда находившегося здесь вулкана было крупнейшим в последние 200 тысяч лет в Европе. Предполагают даже, что оно вызвало переселение неандертальцев в восточную часть Средиземного моря около 40 тысяч лет назад.

— Флейгрейские поля извергались неоднократно. Действительно, это очень большие извержения. Вся территория Неаполя — это туфы, которые, собственно, являются продуктами извержения Флейгрейских полей. Вообще, вся Кампанская равнина — своего рода результат извержений. Но не надо думать, что они какие-то рекордные: последний самый крупнейший извергавшийся за последние 200 тысяч лет вулкан, — это Кальдера Тоба в Индонезии.

Эти извержения Флейгрейских полей были неоднократно — и 30 тысяч лет назад, и 80 тысяч лет назад, и 280 тысяч лет назад. Естественно, это повлияло на тех людей, которые жили в то время. Но связывать это с переселением неандертальцев 40 тысяч лет я бы не стал, совершенно не обязательно, что здесь какая-то связь есть.

- Насколько велика зона риска?

— Порядка пяти миллионов человек. То есть это достаточно большая зона.

— А мы не входим?

— Мы нет.

Отметим, в прошлом Флейгрейские поля отличались огромной вулканической активностью. Греческие колонисты, которые приплыли сюда в VI веке до н. э. увидели струйки дыма, пробивающиеся из-под камней. Поэтому они и дали местности это имя: Флегрейские поля, то есть горящие (по гречески phlegreios). Сейчас о геологическим прошлом напоминают лишь пар и горячие сернистые газы, вырывающиеся из трещин маленького кратера Sоlfatara. Однако поля все еще называют "бомбой под Европой".