Во Франции строят автотрассу с покрытием из солнечных батарей

Во Франции открыли первую в мире дорогу из солнечных панелей, сообщает The Local. Ее построили в нормандском городке Турувр. Километровый отрезок пути состоит из 2800 кв м солнечных панелей стоимостью 5 млн евро. Проект реализует французская компания Colas. Расходы профинансировало государство.

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Внешне панели с солнечными батареями похожи на блоки из жесткой темной резины. При оптимальных условиях "солнечная" дорога сможет генерировать 280 кВт энергии в час. Это обеспечит городок с населением 5 тыс. жителей уличным освещением на протяжении целого года, передает ТАСС.

Миллиона километров таких дорог будет достаточно, чтобы питать энергией всю Францию, говорят разработчики. Церемонию открытия этой части трассы посетила министр экологии, устойчивого развития и энергетики страны Сеголен Руаяль. Выступая перед собравшимися, она выразила надежду, что "данная технология заинтересует другие страны".

Солнечные батареи в качестве дорожного покрытия были в виде эксперимента впервые применены два года назад в Нидерландах, где открыли такой участок велодоржки, которую используют в день около 2 тыс. велосипедистов.

Также Германия планирует теперь создать первый пробный участок "солнечной автодороги" недалеко от Кельна.

Ранее в Швейцарии представили прототип солнечного самолета, способного совершать полеты в стратосферу. Это - летательный аппарат на солнечных батареях, способный совершать полеты в стратосфере на высоте 25 км над уровнем моря.

Самолет весит 450 кг. Солнечные батареи площадью 22 кв м расположены на крыльях, размах которых - почти 25 м. В кабине могут разместиться пилот и два пассажира.

Как ранее писала Правда.Ру, в Германии построят шестнадцатиэтажный дом на солнечных батареях. Здание возведут в городе Фрайбург-им-Брайсгау. Дом оборудуют высокопроизводительными фотоэлектрическими панелями, адаптированными для низкой освещенности. Авторы разработки называют инновационной систему их расположения на фасаде и систему взаимного соединения. Энергия будет аккумулироваться в литий-ионной батарее емкостью 0,5 МВт·ч.

Кстати, правительство Германии приняло концепцию, по которой к 2050 году все потребности страны в энергии должны покрываться полностью за счет возобновляемых источников.

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