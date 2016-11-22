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Источник Правда.Ру

Ученые: На Марсе есть вода и жизнь

Наука и техника

Ученые из РАН считают, что на Марсе могут находиться "оазисы" из воды с примитивными формами жизни. Они могут быть расположены в приполярных областях Красной планеты. Такое предположение сделал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов, передает ТАСС.

Марс

На такую возможность указывает наличие водяного льда в грунте. Его на Красной планете очень много. А в приполярных районах он и вовсе — основной породообразующий элемент.

Как раз эта примитивная форма жизни, о которой идет речь, может быть причиной выбросов в атмосферу метана, которые регистрируют на Марсе. А в твердых глыбах, уверен ученый, могут находиться фрагменты древних микроорганизмов, которые населяли Марс более 3,5 миллиардов лет назад. Тогда планета была похожа на Землю: имела более плотную атмосферу и похожее на земное сильное магнитное поле.

Митрофанов добавил, что первая пилотируемая экспедиция на Марс может отправиться через 25 лет — в 2040–2050 годах. Накануне первая женщина-космонавт Валентина Терешкова отметила, что российские космонавты первыми побывают на Красной планете. И добавила, что и сама бы отправилась туда, если бы не возраст.

Кстати, весной этого года американский научный журнал Science писал, что в следующем десятилетии возродится российская космическая наука. Как ранее писала Правда. Ру, в нашей стране работают над проектом создания космического аппарата с ядерной электродвигательной установкой. По словам экспертов, если он будет реализован, это будет суперпрорыв, сравнимый с полетом на Луну. Двигатель откроет человечеству путь на Марс и дальше. Если именно Россия будет автором технологии, уверены специалисты, то любой проект полета в космос дальше Луны не сможет быть реализован без участия нашей страны. Читайте подробнее в материале: Россия откроет всему миру путь на Марс.

В этом году стартовала большая научная совместная программа Европейского космического агентства (EKA) и Роскосмоса - ExoMars. Первый корабль стартовал 14 марта, второй пуск запланирован на 2018 год. Подробнее о сложностях освоения Красной планеты читайте в статье: Марс не подпускает к себе космические миссии.

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Марс: вода — есть, жизни — нет?
Темы Марс наука Космос
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