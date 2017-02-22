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Источник Правда.Ру

Удивительное открытие NASA: подробности обещаны через несколько недель

Наука и техника

Семь планет — аналогов Земли открыли специалисты NASA. Ученые предполагают, что на трех из этих планет есть вода и густая атмосфера, они находятся в центре так называемой "зоны жизни".

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Изображение: NASA/JPL-Caltech

Об открытии стало известно в результате анализа данных по звезде TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. "До открытия системы TRAPPIST-1 нам было известно всего четыре реальных землеподобных планеты, которые мы могли изучать, — Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их число увеличилось на семь, и мы можем их изучать не через пять-десять лет, а прямо сейчас. Можно ожидать, что первые новости об их свойствах появятся уже в ближайшие недели и месяцы", — отметил Мишель Жильон, астроном из университета Льежа (Бельгия). Его команда совершила это открытие.

Ученые сомневаются, что у этих экзопланет могут быть спутники, но это еще предстоит выяснить. Система TRAPPIST-1 расположена примерно в 40 световых годах от Земли.

Все планеты по размеру схожи с нашей: их радиус составляет от 0,7 до 1,08 радиуса нашей планеты, а масса — от 0,41 до 1,38. Соответственно, их плотность равна земной или чуть ниже нее, что говорит об их каменистой природе или о том, что они являются планетами-океанами, сообщает РИА "Новости".

"Семь сестер" вращаются по очень тесной орбите вокруг TRAPPIST-1 — год на них длится от полутора дней до примерно двух недель. Даже последняя планета системы, TRAPPIST-1h, располагается примерно в четыре раза ближе к звезде, чем Меркурий подходит к Солнцу.

При этом почти на всех планетах должна господствовать земная или марсоподобная погода со средними температурами поверхности около нуля или 20-30 градусов мороза. Только две первые планеты выбиваются из этого тренда — температуры на них превышают 70-100 градусов Цельсия, что, вероятно, делает их более похожими на Венеру, чем на Землю.

"В соответствии с нашими наблюдениями, у них (экзопланет) нет спутников. Кроме того, основываясь на теории, маловероятно, что у планет, находящихся на столь малом расстоянии от звезды, могут быть спутники. Впрочем, в будущем мы сможем уточнить этот вопрос, возможно у них и окажутся спутники", — пояснил Жийон.

"Мы делаем колоссальный шаг вперед. Оно (открытие) может стать значительным шагом на пути к обнаружению обитаемой среды и мест, которые пригодны для жизни", — цитирует ТАСС главу научного директората NASA Томаса Цурбухэна.

По словам старшего научного сотрудника Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марата Абубекерова, экзопланеты сейчас находят довольно часто.

"Уже были запущены специальные миссии, занимающиеся поиском экзопланет. Это европейская миссия "Каро", а американцы запустили "Кеплер". У космического телескопа "Кеплер" сейчас в базе экзопланет есть свыше трех тысяч открытых. По оценкам астрономов, где-то 99% звезд обладают экзопланетами. Представьте, что почти у каждой звезды, которую мы видим на небе, есть своя экзопланета", — рассказал "Правде.Ру" эксперт.

"Как говорили древние греки, было бы удивительно, если бы пахарь засеял поле, и взошел только бы один колос. Точно так же умозрительно, гипотетически предполагается, что есть жизнь на других планетах. Все направления Вселенной изотропны, то есть ее свойства одинаковы везде. Поэтому жизнь может появиться и на других участках Вселенной. Другое дело, что мы пока не знаем, какой формы должна быть эта жизнь", — отметил ученый.

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