Ученые рассказали, почему нужно спать ночью и бодрствовать днем

Ученые нашли объяснение циркадным ритмам человека, в частности, необходимости спать ночью и бодрствовать днем. По мнению специалистов, это природный механизм, который замедляет процессы старения.

Исследование об этом опубликовано в журнале Nature Communications. Ученые обнаружили 25 генов, которые связаны с циркадными ритмами. Интересно, что активность этих генов повышается с возрастом. Таким образом организм защищается от старения и старается замедлить этот процесс.

Такова реакция человека на, например, клеточное и молекулярное повреждения, а также окислительный стресс. Активизация генов позволяет предотвратить процессы, приводящие к развитию возрастной нейродегенерации.

Недавние исследования показали, что сон может даже помочь в лечении рака. Вылечить рак у пациента будет легче, если ввести человека в "спячку" и снизить температуру его тела. Это выяснили итальянские ученые из Института Тренто.

Специалисты объясняют это тем, что в таком состоянии у пациента замедляются многие функции организма, что дает больше времени на изучение и лечение опухолей. Это также обеспечит лучшее воздействие облучения, потому что ткани человека будут неактивны.

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