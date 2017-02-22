Отобрана первая тысяча колонизаторов Марса

Завершен отбор первой тысячи желающих получить прописку на Марсе. Об этом сообщила компания Mars One. Первых колонизаторов отправят на Красную планету уже в 2032 году. Это будут несколько человек. Потом планируется доставлять туда людей каждые два месяца.

Среди первых желающих больше всего американцев — 297. Однако есть и россияне — подали заявку 52 гражданина РФ. В первой тысяче желающих получить билет в один конец на Марс значатся представители 107 стран мира.

Проект колонизации Марса стартовал в 2011 году. Инвестиции в него составляют более 6 миллионов долларов. Компании планируют в будущем сделать из проекта реалити-шоу. Землянам покажут процесс подготовки людей к отправке на Марс.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в России готовятся отправить в Космос туристов. Начало испытаний первого в России многоразового суборбитального корабля для космического туризма намечено на 2019-2020 годы.

Стало известно, во сколько обойдется путешествие в космос. Это будет стоить 200-250 тысяч долларов. Однако цена еще может измениться. Продажу билетов планируют открыть не раньше 2018 года.

Причем пустят на борт не всех. Допуск кандидаты смогут получить после оплаты, проведения трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования.

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