Представлены результаты проекта по переходу на российскую операционную систему

Процесс перехода на отечественное программное обеспечение сложен, однако положительные сдвиги есть, считает советник президента России Герман Клименко.

В среду администрация Владимирской области представила итоги пилотного проекта по переходу на операционную систему российского производства "Гослинукс".

Методику перехода на отечественный софт разрабатывал Института развития интернета (ИРИ). Главная цель проекта заключается в создании необходимых предпосылок для системного перехода органов власти на российское программное обеспечение.

"Конечно, сегодня есть определенные сложности в процессе импортозамещения - мы понимаем, что невозможно одномоментно поменять годами выстроенные процессы. Но все же положительные сдвиги уже есть, и примером может служить Владимирская область. Мы уверенны, что этому положительному примеру в 2017 году последуют и другие регионы", - сказал Клименко.

В сообщении Института развития интернета отмечается, что в рамках проекта была проведена установка операционной системы "Гослинукс", офисного пакета, браузера, почтового клиента, файлового менеджера, ПО для сетевого взаимодействия, криптографических и антивирусных средств.

Также была проведена работа по определению совместимости российского софта и возможность его функционирования на оборудовании заказчика.

Отечественных разработчиков программного обеспечения призывают больше внимания уделять российскому рынку. Об этом, в частности, говорил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

"В прошлом году были нормативные изменения, которые коснулись импортозамещения, и сегодня мы видим их реализацию. Мы видим, что возможно создать качественный отечественный софт и использовать российское ПО. Я думаю, что нашим разработчикам стоит ориентироваться на российский рынок. В то время как многие разработчики пока что ориентируются на зарубежные рынки", - подчеркивал он.

"Я считаю, что мы доросли до уровня развития западных компаний. Наши фирмы стали ощутимыми на мировом рынке. С этого момента их пытаются погасить всеми возможными способами. Ситуация с запретом Times New Roman мне кажется комичной. И мне кажется, что они (западные компании - прим.) не ожидали, что мы сможем справиться с этой проблемой так быстро. Были быстро найдены аналоги шрифтов, и на их создание ушло меньше года. В ответ на запрет Times New Roman, который используется везде и всеми, мы сделали свои версии шрифтов", - отмечал директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин.