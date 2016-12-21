Nature: В центре Европы может взорваться супервулкан

В районе Неаполя в Италии в любой момент может произойти извержение вулкана: давление газов под Флейгрейскими полями в любой момент может достигнуть критического значения.

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Извержение некогда находившегося здесь вулкана, крупнейшего из извергавшихся в последние 200 тысяч лет в Европе, по предположению ученых, вызвало переселение неадертальцев в восточную часть Средиземного моря около 40 тысяч лет назад. Своими наблюдениями и исследованиями итальянские и французские геофизики поделились в журнале Nature.

Нарастающую активность Флегрейские поля демонстрируют с 1950 года. В этой густонаселенной местности на берегу залива Поццуоли лава подходит настолько близко к земной поверхности, что земная твердь буквально плавает на ней, совершая вертикальные колебания - брадисейсмы.

Из-за колебаний почвы прибрежная часть города Поццуоли, названного ещё в I веке нашей эры Сенекой «городом на море», погрузилась на глубину до 10 метров и в настоящее время стала туристским объектом, осмотр которого возможен со специализированных судов, в днище которых вставлены иллюминаторы. Это - так называемые «подводные Помпеи».

За последние 15 лет ученые наблюдали увеличение частоты событий, связанных с поднятием, нагреванием и выбросом газов, скрытых под кальдерой - котловиной, оставшейся после обрушения и эрозии стенок вулкана.

Компьютерное моделирование позволило заключить, что давление газов в магме под дремлющим супервулканом приближается к своему критическому значению. Конкретных сроков пробуждения вулкана авторы исследования не называют. Однако жителям этого района Италии приходится постоянно следить за сообщениями вулканологов и быть всегда готовыми к эвакуации.

Повышенная активность наблюдается и у другого мощного вулкана, расположенного в Северной Корее. Правда.Ру, рассказывала о том, что ученые из Геологической службы США в Мело-Парк обнаружили здесь следы легендарного "тысячелетнего" извержения горы Пэктусан.

Гора Пэктусан считается в Северной Корее местом особым. И дело не в том, что это - единственный на территории страны действующий вулкан, к тому же высшая точка всего северо-востока Китая и Корейского полуострова в целом.

Вокруг этой горы сложилось огромное число сказаний и легенд, которые отразились в летописях. Например, как рассказывается в одной истории, примерно в середине 10 века Пэктусан в буквальном смысле взорвался, сформировав нынешнюю воронку глубиной в 850 метров и шириной в пять километров.

Есть у горы и другие причины считаться священной. Прежде всего, основатель корейского царства Кочосон - полубог Хванун, если верить легендам, спустился с небес именно на вершину Пэктусана. А уже спустя тысячелетия рядом с вулканом, у озера Небесное, родился и северокорейский лидер Ким Чен Ир.

Последнее серьезное извержение Пэктусана было отмечено в 1702 году, тогда вулканические выбросы распространились на территории более 10 тысяч кв.км. Но в начале 2000-х годов вулкан неожиданно стал просыпаться, что не могло не вызвать определенную тревогу.

Почти десять лет, до 2010 года, вулкан проявлял повышенную активность, о чем свидетельствовали датчики, установленные на китайской стороне границы. Затем гора опять "заснула". Вот тогда-то ученые КНДР сами решили выйти на западных коллег, чтобы пригласить их поучаствовать с исследованиях.