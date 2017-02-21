The Daily Star: "Россия взорвала ядерную бомбу в Арктике"

Популярный в Британии таблоид The Daily Star сообщил читателям, что Россия могла взорвать на секретном полигоне в Арктике, на Новой земле, ядерную бомбу, в результате чего в Европе резко усилился радиационный фон.

"Опасения насчет потенциального российского ядерного испытания вызваны массовым всплеском излучения, который был зафиксирован по всей Европе", — пишет издание.

Источники издания сообщают, что в Северной Европе с января зарегистрировано присутствие радиоактивного вещества йод-131. Daily Star отмечает, что впервые радиоактивные вещества были обнаружены в северной Норвегии — недалеко от бывшего ядерного полигона России на Новой Земле. В то же время ни одна из стран Европы еще не подтвердила повышение уровня радиационного фона.

Для того чтобы подтвердить ядерный взрыв, США направили в район предполагаемого испытания специальный самолет, который используется Пентагоном для мониторинга в подобных случаях. Точно такой же "самолет-нюхач" занимался анализом радиационного фона над Северной Кореей. Подтверждений этим данным популярное издание также не приводит.

Надо сказать, что не так давно коллегия редакторов "Википедии" признала таблоид Daily Mail "в целом ненадежным источником" и даже запретила ссылаться на издание в англоязычной версии. Об этом сообщала газета The Guardian. Такое решение объяснили "плохой репутацией" газеты при проверке фактов в погоне издания за сенсациями и фабрикацией сведений. К слову, именно на Daily Mail подала в суд супруга президента США Мелания Трамп за публикации о том, что она якобы работала в сфере "эскорта высокого класса".

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