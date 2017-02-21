Четверть России уйдет под воду

По словам специалистов Лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета, уже через 50 лет — к 2070 году — часть территории восьми российских регионов окажется под водой.

Фото из архива "Правды.Ру"

Российским ученым совместно с французскими, японскими и немецкими коллегами удалось сделать модель климатических изменений. Главная причина "погружения" под воду арктической части страны — таяние вечной мерзлоты. В зону "Ч" попадают Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Якутия, Республика Коми, Красноярский край. Все вместе они охватывают территорию размером до 4270 тысяч квадратных километров, то есть одну четверть от общей площади страны.

Ученые предупреждают, что первыми пострадают регионы Западной Сибири, Салехард, Новый Уренгой.

Совсем недавно "Правда.Ру" писала, что ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле. Группа специалистов из Германии и США подготовила новый сценарий возможного конца света. По мнению специалистов, жизнь на планете может исчезнуть из-за увеличения уровня углерода в атмосфере.

Причина — возрастающая активность Солнца. Дело в том, что с повышением температуры и концентрации углекислого газа растет и количество водяных паров в атмосфере, из-за чего газовый купол планеты не способен быстро остывать.

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