Ученые: воспоминания можно стереть

"Забудь, не вспоминай" — возможно, эти слова в скором времени станут реальностью. Ученые заявили о "принципиальной возможности" стирания воспоминаний.

Фото: Fotodom.ru/DP

Доклад был представлен на заседании Американской ассоциации содействия развитию науки в Бостоне. Эксперты из Университета Торонто смогли выделить клетки мозга, содержащие определенные воспоминания. Эксперимент проводили, конечно, на мышах! В ходе специальных исследований было доказано, что можно "включать" и "выключать" память". Дело в том, что после определенного звукового сигнала следовал удар током, но хвостатые перестали на него реагировать. Ученые вновь стимулировали активность этих же клеток и воспоминания (со звуком опасности) вернулись к животным.

Но этика — дело святое. По словам ученых, тестирование подобных методов на людях невозможно. Но в будущем (когда, правда, неизвестно) стирание травмирующих воспоминаний поможет справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, пишет The Independent.

"Правда.Ру" сообщала, что НАСА заявило о глобальном изменении положения знаков зодиака. Если знак гороскопа изменился, этим людям придётся пересмотреть всю свою жизнь, отмечают эксперты.

Ученые НАСА сообщили, что астрономия и астрология — это совершенно разные вещи. Астрология никоим образом не является наукой, и еще никто не доказал, что с помощью астрологии можно предсказывать будущее или давать характеристику человеку только на основании его даты рождения.

Дело в том, что в то время как Солнце движется почти строго по эклиптике, а разные созвездия периодически смещаются севернее или южнее эклиптики. Эклиптика проходит через 13 созвездий: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы и Змееносец, но последнее решили игнорировать для удобства.

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