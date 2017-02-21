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Источник Правда.Ру

Чем мужская дружба отличается от женской

Наука и техника

По мнению исследователей из Оксфордского университета, представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами. Так, для того чтобы сохранять дружеские отношения на расстоянии, женщинам хватает лишь звонка по телефону: они делают это периодически. Мужчины, в свою очередь, действуют сообща. Они любят вместе ходить на футбол или в кафе. Это одно из основных условий, чтобы "жить дружно".

Чем мужская дружба отличается от женской
Фото: архив "Правды.Ру"

По словам руководителя исследования Робина Данбара, результаты показывают, что на дружбу серьезно влияют гендерные различия. "Возможно, именно поэтому у женщин связи между близкими друзьями гораздо теснее, и они так болезненно реагируют на их разрыв", — цитирует ученого Guardian.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что уеные пришли к выводу, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. Специалисты изучали мозг испытуемых на протяжении дня, уделив особе внимание участкам, отвечающим за сон.

В тот момент, когда участникам эксперимента нужно было решить сразу несколько задач, реакция мужчин и женщин отличалась: представительницы прекрасного пола пытались решить задачи одновременно, тогда как мужчины решали задания одно за другим. Исследователи заявили, что в связи с этим женщинам нужно отдыхать длительное время. Ученые считают, что спать им нужно на час дольше, чем мужчинам.

Кроме того, исследователи из Стенфордского университета пришли к выводу, что женщины гораздо чаще мужчин страдают от различных болей.

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