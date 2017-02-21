Чем мужская дружба отличается от женской

По мнению исследователей из Оксфордского университета, представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами. Так, для того чтобы сохранять дружеские отношения на расстоянии, женщинам хватает лишь звонка по телефону: они делают это периодически. Мужчины, в свою очередь, действуют сообща. Они любят вместе ходить на футбол или в кафе. Это одно из основных условий, чтобы "жить дружно".

Фото: архив "Правды.Ру"

По словам руководителя исследования Робина Данбара, результаты показывают, что на дружбу серьезно влияют гендерные различия. "Возможно, именно поэтому у женщин связи между близкими друзьями гораздо теснее, и они так болезненно реагируют на их разрыв", — цитирует ученого Guardian.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что уеные пришли к выводу, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам. Специалисты изучали мозг испытуемых на протяжении дня, уделив особе внимание участкам, отвечающим за сон.

В тот момент, когда участникам эксперимента нужно было решить сразу несколько задач, реакция мужчин и женщин отличалась: представительницы прекрасного пола пытались решить задачи одновременно, тогда как мужчины решали задания одно за другим. Исследователи заявили, что в связи с этим женщинам нужно отдыхать длительное время. Ученые считают, что спать им нужно на час дольше, чем мужчинам.

Кроме того, исследователи из Стенфордского университета пришли к выводу, что женщины гораздо чаще мужчин страдают от различных болей.

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