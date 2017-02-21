Генетики рассказали, как на шкурах животных появляются пятна

Найдено новое объяснение тому, как животные становятся пятнистыми. Его нашли российские генетики из Института биоорганической химии РАН, МГУ и Физического института РАН. Исследование опубликовано в журнале PLoS One.

Фото: AP

Появление на шкурах животных пятен и полосок — одна из самых интересных загадок для генетиков. Раньше они уже нашли гены "пятнистости" и "полосатости", но вот как это работает, поняли только сейчас.

Опирались ученые на исследования британского математика Алана Тьюринга. Он предположил, что полоски на теле кошек, зебр и пятна на теле леопардов и других животных возникают благодаря наличию в их зародышах двух химических веществ, которые распространяются через весь эмбрион и взаимодействуют друг с другом.

Но как это происходит? Ученые из России заметили, что на скорость распространения этих веществ влияет помимо прочего то, как они взаимодействуют с белковыми структурами, так называемым внеклеточным матриксом, который поддерживает клетки и управляет их миграцией во время роста зародыша.

Специалисты проверили, как белки WNT и DKK, управляющие ростом волосяных луковиц в зародышах крыс, взаимодействуют с межклеточной средой. Выяснилось, что WNT сильнее "сцеплялся" с ней, в итоге эти молекулы распределяются по зародышу более точечно, порождая "лес" из будущих волосяных луковиц на поверхности кожи.

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