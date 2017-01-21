Российские ученые почти научились читать мысли

Фото: REX

Управление не только мобильным телефоном, но и настоящим беспилотником с помощью силы мысли, возможно, скоро уже не будет казаться фантастикой. Во всяком случае, первые шаги в этом направлении уже сделаны саратовскими учеными, разработавшими методику измерения принятия спонтанных решений. Исследование оказалось значимым, его заметили на федеральном уровне среди 2500 заявок, и Минобрнауки выделило 30 млн рублей на его продолжение.

Ученые Саратовского государственного технического университета научились измерять мыслительные процессы и будут продолжать исследования, благодаря которым можно будет влиять на принятие решений.

Объект изучения — когнитивный шум, мозговой процесс, который позволяет сознанию переключаться между задачами. Он создает некий элемент спонтанности в поведении людей и стимулирует их творческие способности.

Измеряя его, ученые делают выводы о человеке — творческий ли он или склонен к выполнению точных задач, передает РГ.

— Одна из наших главных целей — выяснить, можно ли управлять мнением и решением человека, Ведь когнитивный шум отвечает за то, как человек принимает решения. Соответственно, изучив этот процесс, можно будет понять, возможно ли влиять на мнение человека, и перейти к разработке техники, которая управляется принятым решением, то есть силой мысли, — заявили в университете.

Ранее британские ученые предложили изучать смайлики для того, чтобы раскрывать личность человека. "Особенности того, как мы жестикулируем в реальном мире, часто связаны с особенностями нашего характера, и смайлы, как мы считаем, работают схожим образом, о чем говорят различия в том, как и почему мы их используем", — пишет Линда Кай из британского университета Эдж-Хилл в статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Большинство психологов не считает эмодзи и смайлы полноценными аналогами эмоций и жестов. По словам Линды Кай, это глубоко ошибочное мнение, которое уже было опровергнуты исследованиями. Так, наблюдения за активностью мозга во время использования смайлов в сети и жестов в реальном мире показали, что в голове человека активны одни и те же области при употреблении этих символов и жестикуляции руками или лицом.

По мнению исследователей, многие черты личности, к примеру умение соглашаться с окружающими, очень хорошо отражается в манере использования смайлов и эмодзи.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!