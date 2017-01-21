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Источник Правда.Ру

Землю предложили освещать по ночам из космоса с помощью зеркала

Наука и техника

Ученые придумали, как увеличить продолжительность светового дня. Сотрудники Ракетно-космической корпорации "Энергия" выступили с предложением освещать Землю отраженным светом Солнца при помощи "зеркальной" системы, расположенной на орбите планеты.

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источник Pravda.Ru

Предполагается, что искусственное освещение будет действовать ночью. Для него будут использоваться космические аппараты-рефлекторы, снабженные отражателями. А на само "зеркало" нанесут специальное металлическое покрытие, передает ТАСС.

Как ранее сообщала Правда.Ру, изучение "кислородной катастрофы" в далеком прошлом Земли показало, что жизнь на нашей планете могла несколько раз полностью исчезать и заново зарождаться.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS, в истории Земли был период, когда на ней было так же много кислорода, как сегодня, а жизнь была совершенной иной или вообще отсутствовала. Это значит, что обнаружение кислорода на далеких планетах не обязательно будет указывать на присутствие жизни.

К слову, ученые продолжают искать доказательства жизни на других планетах. Особое внимание уделяют Марсу. Например, недавно марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты необычные отложения глины, покрытые трещинами, подобными тем, которые остаются на глинистой почве после сильных дождей.

"Даже с большого расстояния видны эти пятиугольники и другие структуры, которые мы нигде не видели на Марсе. Все это очень похоже на то, как растрескивается грязь на дороге, когда она высыхает", — рассказал Нэйтан Cтайн из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

До этого марсоход обнаружил на поверхности Марса бор — важнейший для жизни элемент, являющийся ключевой частью во многих белковых молекулах и жизненно важный для синтеза ДНК и РНК.

"Если бор, который мы нашли внутри марсианских залежей гипса, похож на те соединения этого вещества, которые есть на Земле, то тогда можно говорить о том, что вода, в которой сформировались эти залежи, была нейтральной по своим химическим свойствам и довольно теплой — от нуля до 60 градусов Цельсия. Иначе говоря, они были пригодны для зарождения жизни", — заявил Патрик Гасда (Patrick Gasda) из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США).

Бор — один из двух микроэлементов, критически важных для сборки молекул ДНК, их стабилизации и копирования. Его обнаружение руководитель миссии марсохода назвал подобным выигрышу джекпота для научной команды.

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