Немцы построят многоэтажный дом на солнечных батареях

Шестнадцатиэтажное здание на солнечных батареях возведут в городе Фрайбург-им-Брайсгау. Дом оборудуют высокопроизводительными фотоэлектрическими панелями, адаптированными для низкой освещенности. Авторы разработки называют инновационной систему их расположения на фасаде и систему взаимного соединения. Энергия будет аккумулироваться в литий-ионной батарее емкостью 0,5 МВт·ч.

Источник фото: архив Правды.Ру

В дополнение к ней будут установлены ванадиевые проточные редокс-аккумуляторы, позволяющие выравнивать колебания возобновляемой электроэнергии, например, в ночное время суток или безветренную погоду, тем самым обеспечивая бесперебойное снабжение.

Кстати, по проекту фирмы Frey Architekten уже идет строительство жилого комплекса "Хайдельберг", который будет полностью состоять из "пассивных домов", то есть таких, которые либо не потребляют энергию от внешних источников, либо потребляют ее в десятки раз меньше, чем обычные.

Здания оборудуют солнечными панелями, разобьют вертикальные сады, передает ТАСС.

Кстати, правительство Германии приняло концепцию, по которой к 2050 году все потребности страны в энергии должны покрываться за счет возобновляемых источников.

Как рассказал Правде.Ру доктор химических наук, профессор, академик РАН Валентин Пармон, раньше никто и подумать не мог, что солнечные батареи будут широко использоваться:

— Когда меня спрашивают о перспективах академической науки, я отвечаю так: "На самом деле задача Академии наук — это проверка идей, выяснение работоспособности тех из них, которые в данный момент не востребованы, но через 20-40 лет, когда возникнут необходимые условия, ими можно будет заниматься". Академия наук — это и есть работа на будущее, ведь оно наступает так быстро! Когда Николай Николаевич Семенов сделал Научный совет по солнечной энергетике, солнечный батареи были абсолютно не экономичны. Надо было понизить их стоимость в тысячу раз. Никто не верил, что подобное возможно. А сейчас в Испании они работают наравне с обычной энергетикой — там, по-моему, чуть ли 30 процентов электроэнергии на них получили.

Вот что говорил нобелевский лауреат по химии, академик Николай Семенов о будущем энергетики:

"Грандиозные перспективы откроются перед человеком, если мы научимся превращать солнечную энергию в электрическую с КПД несколько превышающим тот, который имеет место в растениях. Солнце посылает на Землю столько тепла, что каждые две с половиной минуты можно было бы доводить до кипения такое озеро, как Севан… Кроме больших технических трудностей, решение этой задачи потребует значительной научной работы. Надо создать такие энергетические катализаторы, которые позволили бы с достаточно большим КПД трансформировать солнечную радиацию в химическую энергию продуктов реакции. Природа создала подобные катализаторы в растениях в виде хлоропластов, содержащих хлорофилл".

Как ранее сообщала Правда.Ру, новые технологии уже вовсю обживаются в Европе и в сфере перевозок. С 2021 года в Гамбурге появятся пассажирские автобусы, которые будут ездить с помощью автопилота. Об этом сообщил лава транспортной компании Hamburger Hochbahn Хенрик Фальк.

Он предположил, что в будущем такие автобусы станут "самой обычной вещью для города".

Добавим, в настоящее время в Гамбурге идет строительство новой ветки метро. Предполагается, что по ней будут ездить беспилотные поезда, передает АБН.

Ранее в России уже говорили о таком общественном транспорте. На днях Российские создатели беспилотных автобусов-электромобилей анонсировали свое детище, названное "Матрешкой". Машинка призвана заменить на улицах Москвы традиционные маршрутки. Но, похоже, по целому ряду причин городской транспорт еще очень долго не сможет обходиться без обычных водителей, а "Матрешке" пока что уготована роль максимум "экзотически-футуристического" средства передвижения на ограниченном числе изолированных территорий.