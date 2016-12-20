Nature признал Александру Элбакян человеком года за научное пиратство

Александра Элбакян, основательница сайта для скачивания платных научных статей, вошла в список людей, внёсших в 2016 году наибольший вклад в науку и научную политику, по версии одного из самых авторитетных научных журналов — Nature.

vk.com, страничка Александры Элбакян

Александра Элбакян известна в Рунете как создательница сайта для скачивания научных статей Sci-Hub. Этот сайт позволяет бесплатно загружать публикации из рецензируемых журналов, доступные только по подписке, стоимость которой не по карману студентам и аспирантам естественно-научных и технических специальностей в СНГ. Таким образом, проект Александры даёт доступ к новейшей научной информации тысячам людей. Ряд молодых учёных из России и СНГ признаются, что не смогли бы написать свои исследовательские работы без Sci-Hub, передает Лайф.

Если научная работа финансировалась государством или фондом с госучастием, платный доступ к результатам научных исследований, которые уже оплачены из государственного бюджета, — нонсенс. Это мешает свободному обмену знаний и наносит ущерб всем. Казалось бы, совершенно очевидная вещь. Но до сих пор научное сообщество, несмотря на все усилия, ничего не может сделать с могучим издательским лобби. Гиганты вроде Elsevier, Taylor & Francis, Springer и Wiley продают подписку по цене от $2000 за $35000 за один журнал. Против аспирантки из Казахстана Александры Элбакян, которая запустила бесплатный портал научных знаний Sci-Hub, в Америке завели дело

В процессе борьбы сайт лишился одного из своих доменных имён, sci-hub.io. Но владельцы не собираются складывать оружие, и зарегистрировали несколько новых имён.

Ранее Правда.Ру беседовала с Александрой Элбакян. Девушка рассказала, что побудило ее похитить материалы, которые были в платном доступе у богатых научных издательств, и раздавать всем бесплатно:

— Я сама в университете занималась исследованиями и напрямую столкнулась с проблемой доступа к научной литературе. Почти вся она была платной, причем по таким ценам, которые отдельный человек просто не может себе позволить. Одна научная статья могла стоить 30-50 долларов, а в принципе, цена могла и до 80 долларов доходить. А когда ты ведешь исследование, тебе нужно прочитать с сотню таких статей.

Поначалу я что-то скачивала для себя. Потом подключилась к онлайн-сообществу ученых и стала помогать людям обходными путями скачивать те или иные статьи из закрытого доступа. Sci-Hub первоначально появился как программа, автоматизирующая эту деятельность. Так сказать, делающая ее легче и проще.

Читайте полное интервью с Александрой Элбакян: Западная наука должна сказать спасибо русским хакерам.

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