Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Nature признал Александру Элбакян человеком года за научное пиратство

Наука и техника

Александра Элбакян, основательница сайта для скачивания платных научных статей, вошла в список людей, внёсших в 2016 году наибольший вклад в науку и научную политику, по версии одного из самых авторитетных научных журналов — Nature.

357067.jpeg
vk.com, страничка Александры Элбакян

Александра Элбакян известна в Рунете как создательница сайта для скачивания научных статей Sci-Hub. Этот сайт позволяет бесплатно загружать публикации из рецензируемых журналов, доступные только по подписке, стоимость которой не по карману студентам и аспирантам естественно-научных и технических специальностей в СНГ. Таким образом, проект Александры даёт доступ к новейшей научной информации тысячам людей. Ряд молодых учёных из России и СНГ признаются, что не смогли бы написать свои исследовательские работы без Sci-Hub, передает Лайф.

Если научная работа финансировалась государством или фондом с госучастием, платный доступ к результатам научных исследований, которые уже оплачены из государственного бюджета, — нонсенс. Это мешает свободному обмену знаний и наносит ущерб всем. Казалось бы, совершенно очевидная вещь. Но до сих пор научное сообщество, несмотря на все усилия, ничего не может сделать с могучим издательским лобби. Гиганты вроде Elsevier, Taylor & Francis, Springer и Wiley продают подписку по цене от $2000 за $35000 за один журнал. Против аспирантки из Казахстана Александры Элбакян, которая запустила бесплатный портал научных знаний Sci-Hub, в Америке завели дело

В процессе борьбы сайт лишился одного из своих доменных имён, sci-hub.io. Но владельцы не собираются складывать оружие, и зарегистрировали несколько новых имён.

Ранее Правда.Ру беседовала с Александрой Элбакян. Девушка рассказала, что побудило ее похитить материалы, которые были в платном доступе у богатых научных издательств, и раздавать всем бесплатно:

— Я сама в университете занималась исследованиями и напрямую столкнулась с проблемой доступа к научной литературе. Почти вся она была платной, причем по таким ценам, которые отдельный человек просто не может себе позволить. Одна научная статья могла стоить 30-50 долларов, а в принципе, цена могла и до 80 долларов доходить. А когда ты ведешь исследование, тебе нужно прочитать с сотню таких статей.

Поначалу я что-то скачивала для себя. Потом подключилась к онлайн-сообществу ученых и стала помогать людям обходными путями скачивать те или иные статьи из закрытого доступа. Sci-Hub первоначально появился как программа, автоматизирующая эту деятельность. Так сказать, делающая ее легче и проще.

Читайте полное интервью с Александрой Элбакян: Западная наука должна сказать спасибо русским хакерам.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Хакеры из России совершили преступление века
Темы наука Александра Элбакян
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как почистить стиральную машину-автомат
поучительно
Как почистить стиральную машину-автомат
Целительный бальзам для женщин
Здоровье
Целительный бальзам для женщин
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Закон о лове животных. Экологи в шоке
Партии
После развала: Оппозиция ищет "своего" кандидата в президенты
Азия
Послов убивать нельзя
Читательский топ
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Американцы повально отказываются от гражданства США
Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов

Не отходя далеко от места продажи, парень решил развернуть деньги и пересчитать. Как вдруг оказалось, что они не настоящие.

Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Разгневанный мусорщик десятками мусорных контейнеров блокировал припаркованный в неположенном месте автомобиль.

Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Мир
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Происшествия
В Китае за выброшенную из окна на ребенка бутылку заплатил весь дом
Андрей Соколов Послов убивать нельзя Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) О чем "друг Влад" договорился с "другом Синдзо"? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Красная Шапочка и "русский медведь" Игорь Буккер
Комментарии
Александр Михайлов(Facebook) Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
o polyhronov Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Zbyněk Machálek Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
bugbu mijio Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Vladimir Afonin Кто организует "цветную революцию" в Польше?
Виктор Гольдмахер Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Alexandr Litvinov Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
o polyhronov Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
vkontakte_280748957 Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Alexandr Litvinov Отчет ЕС по Украине - одна сплошная ложь. Зачем?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?