Назван секрет победы Трампа: дело в одном слове

Лингвисты раскрыли секрет успеха Дональда Трампа, благодаря которому он сумел выиграть выборы президента США. Это умение использовать слово "я" и напрямую обращаться к избирателю. Результаты исследовании швейцарского лингвиста Жака Савоя публикует издание Digital Scholarship in the Humanities.

Фото: AP

"Трамп победил и в праймериз, и на выборах. Означает ли это, что его "твиттерный" стиль общения и подобные методы коммуникации будут доминировать на последующих выборах? Можно констатировать, что политическая риторика действительно идет в сторону упрощения и сокращения длины "месседжа", — считает сотрудник университета Невшатель.

Савой проанализировал речи на праймериз 17 кандидатов разных времен и выяснил, что помимо часто употребляемого слова "я" в речах Трампа есть еще одна особенность: очень простые предложения.

Кроме того, лишь треть слов в речах Трампа были смысловыми, а остальное приходилось на артикли, междометия и различные обороты, часто выражающие эмоции, а не смысл. То есть Трамп говорил на понятном языке для избирателей из разных слоев общества и делал ставку на эмоции.

При этом зарубежные СМИ высмеивают Трампа после каждой его речи или пресс-конференции. Эксперты говорят, что таким образом они наносят "ответный удар", ведь миллиардер буквально объявил войну лжи в прессе.

Волна гневных публикаций в СМИ была после инаугурации президента. Корреспондент LA Times Марк. З. Барабак назвал речь 45-го президента США "Трампизмом в чистом виде". Он отметил, что не услышал "возвышенных призывов", послание было "озлобленным, грубым и глубоко обиженным". Газета The Washington Post называет выступление на инаугурации "резким и ожесточенным".

А речь Трампа на последней пресс-конференции, большую часть которой он говорил о "фейковых новостях" и "кампании ненависти", New York Times назвала "местами бессвязной и хвастливой".

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