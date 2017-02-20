Вылечить рак поможет искусственный сон

Вылечить рак у пациента будет легче, если ввести человека в "спячку" и снизить температуру его тела. Это выяснили итальянские ученые из Института Тренто.

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Специалисты объясняют это тем, что в таком состоянии у пациента замедляются многие функции организма, что дает больше времени на изучение и лечение опухолей. Это также обеспечит лучшее воздействие облучения, потому что ткани человека будут неактивны.

В будущем ученые хотят погружать человека в "спячку", подобную той, в которую впадают животные, а когда он проснется, то будет уже здоров. Эксперименты пока проводили только на крысах.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", биологам впервые удалось значительно уменьшить размер глиобластомы — агрессивной опухоли мозга. Ученые сделали это с помощью клеток соединительной ткани, перепрограммированных в предшественницы нервных клеток.

Учёные вводили нейрональные стволовые клетки, которые вырабатывали убивающие раковые клетки вещества, в район опухоли в мозге мыши. Грызуны, которых лечили таким способом, жили едва ли не в два раза дольше, чем те, кому глиобластому не лечили. Размер опухоли в результате лечения уменьшался в 20-50 раз.

Лекарство, которое поможет организму победить раковые клетки, сегодня просто необходимо. Онкология, по данным учёных, лидирует по количеству летальных исходов в 12 странах Европы, хотя в мировых масштабах, по версии European Heart Journal, в "рейтинге" смертности по-прежнему главенствуют сердечно-сосудистые заболевания.

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