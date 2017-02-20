Маск снова запустил новую "возвращаемую" ступень Falcon 9. ВИДЕО

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась на землю после запуска, совершив вертикальную посадку. Напомним, она стартовала с космодрома на мысе Канаверал накануне вечером с кораблем Dragon, который должен доставить груз на МКС.

скриншот с видео на youtube

Всего на борту около 2,5 тонны груза, прежде всего материалы для научных экспериментов, а также инструмент для измерения озонового слоя Земли и сенсор грозовых фронтов.

Приблизительно в это же время произошло отделение второй ступени, и космический корабль вышел на заданную орбиту, чтобы продолжить свой путь на МКС.

Изначально пуск был запланирован на 18 февраля, но был отложен из-за проблем с двигателем. "Правда.Ру" сообщала об этом. Из-за технических неполадок запуск был отменен буквально за полминуты до старта. Проблемы были связаны с тягой двигателя Merlin вектора рулевого управления второй ступени ракеты. Поэтому запуск перенесли на сутки. В НАСА заявляют, что технические неполадки устранены.

Сейчас запущенный Dragon направляется к МКС и, как ожидается, прибудет к утру среды.

Как сообщала "Правда.Ру", счетная палата США в начале февраля провела проверку ракеты Falcon 9, в ходе которой выяснилось, что с ней существуют серьезные проблемы. К примеру, лопасти подающей топливо в двигатели турбины чрезвычайно подвержены риску образования трещин.

Напомним, неудачи начались со взрыва на мысе Канаверал. Он произошел в сентябре 2016-го в ходе предстартовых испытаний носителя Falcon 9 с установленным на нем израильским спутником Amos 6. Ракета и аппарат в результате этого были утеряны, а пусковой площадке был причинен значительный ущерб.

Тем временем эксперты уверены: у Маска чисто коммерческий подход к делу, а заодно и воплощение его сверхидеи — полета на Марс.

Ранее во время разговора с членом-корреспондентом Российской академии космонавтики имени Циолковского Андреем Иониным "Правда.Ру" не могла обойти стороной вопрос, сможет ли снова взлететь ракета-носитель Falcon 9? Эксперт ответил, что "это пока открытый вопрос. Когда Маск действительно начнет многократно использовать свои ступени, тогда будет понятно, будет ли здесь экономия, а может быть мы, наоборот, получим дополнительный рост стоимости. Но я говорю, что Маск, на мой взгляд, решает совсем другие задачи. Весь мир интересуется этой темой. По сути, с помощью этих многократных посадок, то успешных, то неуспешных, Маск получает огромный пиар-эффект. Практически на небольших деньгах".

А пока приходится лишь считать немалые затраты. По некоторым оценкам, запуск, который прошел накануне, обошелся в 112 миллионов долларов. По словам специалистов, затраты на проверку многократно используемых элементов иногда соизмеримы с затратами на изготовление новых. Стоимость одного запуска, к примеру, Space Shuttle вместо сокращения на самом деле возросла. Один запуск Space Shuttle обходится примерно в один миллиард долларов.

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