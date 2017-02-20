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Источник Правда.Ру

Российский "Ночной охотник" не может стрелять без пол-литра водки. ВИДЕО

Наука и техника

Чудо техники нашли журналисты телеканала "Россия 24". Они подготовили спецрепортаж и выяснили, что на вертолеты Ми-28Н устанавливают металлические сосуды с обычной водкой. Дело в том, что "бачок" с водкой не дает глохнуть двигателю.

Вертолет Ми-28Н не смогли запустить без водки
Фото REX

Эксперты отмечают, что в Ми-28 есть специальные форсунки. В этом и уникальность "аппарата". "Через них при выполнении пусков ракет происходит впрыск спиртоводной смеси, которая предотвращает помпаж двигателя", заявил начальник цеха окончательной сборки ростовского завода "Роствертол" Александр Черняев.

"Правда.Ру" сообщала, ранее вертолеты Ми-28Н ("Ночные охотники) показали свою эффективность в боях за освобождение Пальмиры.

Ми-28Н "Ночной охотник" — ударный вертолет, предназначен для уничтожения бронированной техники, малоподвижных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного боя. Разработан еще в 90е, стал активно поступать на вооружение после 2005 года.

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