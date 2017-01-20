На МКС отправят "спасателей" для космонавтов

На МКС планируют установить несколько наноспутников-спасателей, которые могут спасти жизни экипажа во время выхода в открытый космос. Спутники будут связаны с бортом тросом. Алгоритм управления ими разработал Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева.

Сообщается, что сейчас экипажу Международной космической станции приходится все чаще выходить в открытый космос, поэтому важно уделять повышенное внимание его безопасности, особенно в случае "отцепления" космонавта от станции, передает РИА Новости.

Ранее Правда.Ру сообщала, что на Международной космической станции будет проведён эксперимент "Захват-Э", в рамках которого испытают руку-манипулятора для российского "Косморобота", который станет помощником для космонавтов. Рука-манипулятор будет доставлена на МКС на грузовом корабле "Прогресс" после присоединения модуля "Наука". В рамках эксперимента "рука" захватит имитатор поручня с помощью специального устройства. Всего будет проведено 30 сеансов. Космонавт будет управлять манипулятором с ноутбука.

Кстати, недавно стало известно, что NASA планирует увеличить состав экипажа на Международной космической станции с трех до четырех человек. Об этом говорится в документе Центра имени Джонсона, опубликованном на сайте Federal Busines Opportunities.

"NASA рассматривает возможность заключения контракта с Boeing на перевозку экипажей на МКС и обратно на российских кораблях "Союз". Эти перевозки предполагают доставку одного астронавта в конце 2017 и еще одного весной 2018 года", — говорится в документе.

Тем временем в России разрабатывают многоразовую одноступенчатую ракету-носитель "Корона". Над ней трудятся инженеры Государственного ракетного центра имени Макеева. Основным конструкционным материалом "Короны" станет углепластик. Жидкостная ракета на кислороде и водороде сможет выводить в космос до семи тонн полезной нагрузки или до 12 тонн при использовании "специальной схемы выведения на низкие околоземные орбиты".

По словам ученых, время подготовки новой ракеты к пуску сократится до суток за счет использования упрощенных стартовых сооружений. "Корону" можно будет использовать в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или к МКС.

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