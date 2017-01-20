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Источник Правда.Ру

Приложение для изменения внешности оказалось опасным

Наука и техника

Пользователи соцсетей буквально сходят с ума по новому приложению китайских разработчиков под названием Meitu. Оно позволяет изменить внешность человека на фотографии так, что он становится похожим на мультяшного персонажа. На языке интернет-сообщества, превращает в «няшку».

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фото: инстаграм, @Molly_Kats

Встроенный фоторедактор добавляет румянец на щеки, убирает морщины, подкрашивает губы и может увеличить размер глаз.

Создано приложение было еще в 2008 году, однако настоящий бум в России вызвало лишь в начале 2017-го. В Китае Meitu уже получило популярность - его установили более чем на миллиард устройств, а количество активных пользователей оценивается почти в полмиллиарда. В России и западных странах приложение получило известность после выхода новой версии, где появилась функция "анимешного" макияжа, передает РГ.

Между тем специалисты уже выяснили, что популярное приложение может нанести реальный вред смартфону. Эксперты в области информационной безопасности выяснили, Meitu запрашивает много лишней информации и содержит подозрительный код

По словам специалиста Джонатана Здзиарски, приложение собирает данные как на iOS, так и на Android. В случае со смартфонами Apple сервис сначала проверяет, взломана ли система (jailbreak), а также узнает аппаратный идентификатор и сотового оператора, сообщает Lenta.ru.

По мнению специалистов, эти данные создатели приложения могут продавать сторонним компаниям, которые занимаются размещением рекламы.

Кроме того, Meitu запрашивает разрешение на совершение звонков. Для каких целей необходима эта функция в фоторедакторе, неизвестно.

Еще один эксперт, пишущий в Twitter под ником FourOctets, сообщил, что после установки приложение отправило IMEI телефона (уникальный номер аппарата) сразу на несколько серверов в Китае. IMEI используется для слежки за устройствами и блокировки краденых телефонов на уровне оператора сотовой связи.

Ранее стало известно, какие три символа могут вывести из строя любой iPhone. В iOS обнаружена уязвимость, которая вызывает зависание iPhone и iPad. Один из пользователей выяснил, что если отправить сообщение с тремя символами - флаг, ноль и радуга, то устройство адресата зависнет. В зону риска попадают iPhone и iPad под управлением любой версии iOS - от 10.0 до 10.2.1.

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