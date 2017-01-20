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Источник Правда.Ру

Стало известно, как на Земле появилась любовь

Наука и техника

 

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Фото: REX

Ученые пришли к выводу, что любовь на Земле зародилась, когда приматы-самцы помогали самкам защитить детей от агрессии других самцов того же вида. Таким образом чувства, которые они испытывали, трансформировались в любовь. Когда приматы-самцы защищали детей, происходило сближение партнеров, и оно в процессе эволюции вылилось в самое прекрасное чувство.

Кстати, те же выводы были сделаны во время наблюдения за дельфинами. На основании этого было высказано предположение, что желание заботиться и защищать друг друга у людей возникло на основе стремления защищать и заботиться об общем потомстве, передает Московский Комсомолец.

К слову, за чувством влюблённости и проявлением родительских инстинктов стоят схожие процессы, происходящие в одних и тех же участках мозга. Ранее другая группа исследователей пришла к выводу, что любовь появляется в вентральной тегментальной части головного мозга человека.

Как сообщала Правда.Ру, психологи выяснили, какая фраза самая удачная для знакомства. Японские эксперты-психологи предложили фразу из восьми простых слов, которая будет иметь эффект взрыва бомбы и разрешит проблему демографического спада в стране.

Если их расчеты оправдаются, то фраза "райнэн-но коно хи мо иссё-ни вараттэ иё" ("в будущем году посмеемся вместе в этот же день") откроет в Японии новую эру бурных романов. Согласно результатам дотошного психологического и социологического исследования, именно она будет стимулировать желание одиноких людей продолжать активный поиск партнера и завязывать новые знакомства.

Магическое притяжение этой фразе придают три мощных "спусковых механизма", которые оказывают воздействие на человека на подсознательном уровне и заставляют его упорно идти к цели, даже с дрожью в коленях. Каждое слово в этой фразе хорошо само по себе, а вместе они просто непобедимы.

Также ранее ученые назвали лучший возраст для первой интимной близости. По мнению специалистов, лучшим возрастом для первой сексуальной связи являются 18-19 лет. В это время не только половые органы человека полностью сформированы, но и личность готова к первому опыту. Важным "кирпичиком" является психологическая зрелость, которая наступает у молодых людей примерно в возрасте около девятнадцати лет.

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