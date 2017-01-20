Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперт: Почему российская "Корона" обгонит хваленый Falcon-9

Наука и техника

Инженеры Государственного ракетного центра имени Макеева работают над многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем "Корона". Основным конструкционным материалом "Короны" станет углепластик. Жидкостная ракета на кислороде и водороде сможет выводить в космос до семи тонн полезной нагрузки или до 12 тонн при использовании "специальной схемы выведения на низкие околоземные орбиты".

358449.jpeg
Фото: AP

По мнению разработчиков, "Корону" можно будет использовать в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или к МКС.

Разработкой подобной ракеты-носителя ранее занимались в американской компании SpaceX. В марте 2014 года ей удалось создать многоразовую ракету-носитель. Однако президент американской компании Гвин Шотуэлл заявила, что космический запуск на Falcon 9 будет дешевле ее оригинальной стоимости лишь на 10%, а не на 30%. Кроме того, в начале сентября запуск многоразовой ракеты Falcon 9 закончился взрывом на стартовой площадке. Ранее с Falcon-9 уже происходила катастрофа — тогда нештатно сработали двигатели.

Позже для создателей Falcon-9 был очередной "удар": в Роскосмосе рассказали, что принято решение делать облегченную версию ракеты-носителя для коммерческого использования — "Протон Лайт", стоимость запуска которой оценивается в 50-55 млн долларов, что ниже стоимости Falcon 9 от SpaceX — 60-65 млн долларов.

Создание российской многоразовой ракеты-носителя прокомментировал Правде.Ру гендиректор компании "Космокурс" Павел Пушкин.

— Чем кардинально отличается эта новая разработка от предыдущих?

— Сложно сказать так просто, потому что, во-первых, они не сегодня взялись, а давным-давно это делают, наверное, даже с начала 90-х годов. И сильно от того, что делали и разрабатывали раньше, она не отличается. Она просто отличается от других ракет — многоразовых, именно тем, что она одноступенчатая. И там применяется определенная технология: двигатель с центральным телом, водородный двигатель, размещение полезной нагрузки между баками, насколько я помню. То есть, просто это немножко другая схема. Российские инженеры считают, что она перспективная.

— Почему "Энергия" и "Буран" оказались невостребованными?

— Они оказались невостребованными, по моему мнению, именно потому, что нагрузок не нашлось для них, то есть они были избыточны, и вопрос многоразовости пока на тот момент даже не исследовался. "Буран" вообще один полет совершил, "Энергия" — два полета, но в одноразовом виде. Поэтому тут о многоразовости даже речи не шло. А так — просто им нагрузки не нашлось.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Falcon Элона Маска не выдержал конкуренции с "Протоном"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Что говорит фэншуй про год Огненного Петуха
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Ближний Восток
Как скажутся российско-турецкие парадоксы на переговорах в Астане
Читательский топ
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
Что грозит России в Гааге: Отберет ли Украина русский Крым?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева

Ситуацию с иском, который Украина подала в Международный суд ООН в Гааге, для Pravda.Ru прокомментировал правовед Анатолий Капустин.

Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Наука и техника
Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Общество
Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

Ученые предскажут смерть от Эболы
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Наука и техника
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова Юрий Носовский "Дас ист фантастиш": Бундесвер взывает к голубым Юрий Носовский Анатолий Салуцкий США — РФ: Либералы отступают по всем фронтам Анатолий Салуцкий
Комментарии
Vito Zality В Европе устроили акцию "Прощай, Обама"
Vladimir Afonin Лукашенко блефует: Белоруссия не выживет без нефти из России
владимир буканов Кремль высказался про отставку правительства
Vladimir Afonin Стало известно, как на Земле появилась любовь
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Инаугурации президентов США: Лидеры напивались, умирали и забывали присягу
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Стало известно, как на Земле появилась любовь
ренат джабаров "Дас ист фантастиш": Бундесвер взывает к голубым
Сергей Кравцов(Mail.Ru) "Дас ист фантастиш": Бундесвер взывает к голубым
Виктор Сафарян Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Студенты изнасиловали безработную танцовщицу в закрытой кальянной
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?