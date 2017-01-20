Эксперт: Почему российская "Корона" обгонит хваленый Falcon-9

Инженеры Государственного ракетного центра имени Макеева работают над многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем "Корона". Основным конструкционным материалом "Короны" станет углепластик. Жидкостная ракета на кислороде и водороде сможет выводить в космос до семи тонн полезной нагрузки или до 12 тонн при использовании "специальной схемы выведения на низкие околоземные орбиты".

Фото: AP

По мнению разработчиков, "Корону" можно будет использовать в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или к МКС.

Разработкой подобной ракеты-носителя ранее занимались в американской компании SpaceX. В марте 2014 года ей удалось создать многоразовую ракету-носитель. Однако президент американской компании Гвин Шотуэлл заявила, что космический запуск на Falcon 9 будет дешевле ее оригинальной стоимости лишь на 10%, а не на 30%. Кроме того, в начале сентября запуск многоразовой ракеты Falcon 9 закончился взрывом на стартовой площадке. Ранее с Falcon-9 уже происходила катастрофа — тогда нештатно сработали двигатели.

Позже для создателей Falcon-9 был очередной "удар": в Роскосмосе рассказали, что принято решение делать облегченную версию ракеты-носителя для коммерческого использования — "Протон Лайт", стоимость запуска которой оценивается в 50-55 млн долларов, что ниже стоимости Falcon 9 от SpaceX — 60-65 млн долларов.

Создание российской многоразовой ракеты-носителя прокомментировал Правде.Ру гендиректор компании "Космокурс" Павел Пушкин.

— Чем кардинально отличается эта новая разработка от предыдущих?

— Сложно сказать так просто, потому что, во-первых, они не сегодня взялись, а давным-давно это делают, наверное, даже с начала 90-х годов. И сильно от того, что делали и разрабатывали раньше, она не отличается. Она просто отличается от других ракет — многоразовых, именно тем, что она одноступенчатая. И там применяется определенная технология: двигатель с центральным телом, водородный двигатель, размещение полезной нагрузки между баками, насколько я помню. То есть, просто это немножко другая схема. Российские инженеры считают, что она перспективная.

— Почему "Энергия" и "Буран" оказались невостребованными?

— Они оказались невостребованными, по моему мнению, именно потому, что нагрузок не нашлось для них, то есть они были избыточны, и вопрос многоразовости пока на тот момент даже не исследовался. "Буран" вообще один полет совершил, "Энергия" — два полета, но в одноразовом виде. Поэтому тут о многоразовости даже речи не шло. А так — просто им нагрузки не нашлось.

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