Ученые опровергли пользу фитнеса для похудения

Научные специалисты из Национального института здоровья США пришли к выводу, что занятия спортом не всегда помогают похудеть. Ученые заставили грызунов заниматься физкультурой и обнаружили, что те стали более ленивыми, и у них вырос аппетит.

источник Pravda.Ru

Проведя параллели между людьми и грызунами, ученые пришли к выводу, что интенсивные занятия в спортзале не помогут толстякам сбросить лишний вес, так как в результате у человека увеличивается аппетит и он становится более ленивым, пишет "Свободная пресса".

Выводы о том, что зачастую спорт бесполезен для похудения, сделал и ученый из городского университета Нью-Йорка. Он вместе с коллегами наблюдал за группой из 300 добровольцев, часть из которых занималась фитнесом, а остальные вели пассивный образ жизни.

В течение недели ученые анализировали объем затрачиваемых калорий в день и пытались установить его вариации в связи с занятиями спортом. В результате оказалось, что повышение уровня физической активности не увеличивало энергозатраты организма. Произошло это потому, что он подстраивается под регулярные занятия спортом и начинает "экономить" калории в других системах питания мышц, при этом не затрагивая жировую ткань, где хранятся "лишние" калории.

А до этого ученые пришли к интересному выводу: худеть женщине мешает… ее мозг. Американские ученые посадили на диету мышей разных полов. В результате опыта полные самцы мышей постройнели, а самки так и остались толстыми. Специалисты пояснили это тем, что гормоны у представителей обоих полов работают по-разному.

По словам ученых, в мозге человека, как и мышей, существует гормон POMC, который регулирует аппетит, увеличивает расход энергии за счет повышения температуры и более активных движений. Но в случае с женщинами этот гормон только регулирует аппетит, а дополнительных преимуществ не обеспечивает.

Как сообщала Правда.Ру, ученые выяснили, как организм обманывает нас и заставляет больше есть. Природа придумала несколько хитрых способов, чтобы мы с удовольствием садились есть. Нам дана широкая палитра вкусов, которые мы можем ощущать, кроме того, аппетит подстегивает вид еды и даже ее цвет.

Самое сильное воздействие оказывают теплые цвета: красный, желтый, коричневый. Они показывают, что продукт вызрел, пропекся или прожарился. Менее вкусной кажется нам зеленая и голубая пища. Свою роль играют приборы, которыми мы пользуемся. Известно также, что на наши пищевые предпочтения может влиять вид посуды.

Как же не попасться на все эти "удочки" и обуздать свой аппетит? Ученые советуют есть в тишине и, как ни странно, при ярком свете. Экспериментально выяснено: под звуки музыки можно съесть порцию гораздо большего размера, а если добавить к этому приглушенный свет, эффект станет еще сильнее.

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