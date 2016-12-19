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Источник Правда.Ру

Ученые нашли двойник Солнца и супер-Землю

Наука и техника

Ученые нашли в созвездии Центавра необычную звезду, похожую по массе и яркости на Солнце. За несколько миллиардов звезда "съела" половину своих планет, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Фото: AP

"Это не означает, что-то же самое скоро произойдет с Землей. С другой стороны, наше открытие свидетельствует, что планетные системы могут переживать очень бурные и жестокие периоды. Это могло происходить в том числе и в нашей Солнечной системе", — заявил Джейкоб Бин из университета Чикаго.

Бин и его коллеги совершили открытие, наблюдая за звездой HIP68468, расположенной всего в 300 световых годах от Земли в сторону созвездия Центавра. Вокруг данного "двойника Солнца" вращается две планеты — "супер-земля", в три раза более тяжелая, чем Земля, чем у нашей планеты, и горячий нептун.

Причем, находятся они не на своих местах, которые занимали ранее. Ученые полагают, что HIP68468 "съела" одну или две планеты в относительно недавнем прошлом, которые были вытолкнуты в сторону светила мигрирующим газовым гигантом, передает РИА Новости.

Звезды, как показывают недавние наблюдения десятков групп астрономов, могут периодически разрушать и "съедать" планеты, которые вращаются вокруг них. Это может происходить на самых ранних этапах существования, когда планеты только рождаются, и в самом конце жизни, когда внешние оболочки звезды раздуваются и обволакивают планеты.

Как отмечают ученые, поглощение планеты полностью меняет то, как звезда эволюционирует в своей дальнейшей жизни, и ее спектр будет дезинформировать ученых. Такие светила будут казаться более пожилыми или тяжелыми, чем они есть на самом деле, и на поздних этапах их развития определить то, что они "съели" планету в прошлом, будет почти невозможно.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, российские ученые разрабатывают уникальный космический аппарат с парусом, который сможет самостоятельно выйти на околосолнечную орбиту.

Основное назначение спутника — наблюдение за полюсами Солнца. "Мы все время наблюдаем Солнце либо с орбиты Земли, либо с космических аппаратов, которые летают около Земли или вокруг Солнца, и мы не видим полюсов. А так мы сможем наблюдать приполярные и полярные области Солнца", — пояснил директор ИЗМИРАН Владимир Кузнецов, добавив, что другими задачами спутника станут измерения солнечного ветра и магнитного поля во внутренних областях гелиосферы.

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