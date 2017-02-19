Ученые: глобальное потепление отменяется

Глобальное потепление миру больше не грозит. Бояться нужно глобального похолодания. Об этом заявили ученые из британского Университета Нортумбрии.

По их прогнозу, ледниковый период грозит Земле уже через 10-15 лет. Специалисты смоделировали циклы солнечной активности, пик которых придется на 2022-й и 2040-й годы, соответственно, и пришли к выводу, что примерно в это время процессы в недрах Солнца нейтрализуют друг друга. Это вызовет резкое падение солнечной активности. Ученые называют это событие "минимумом Маундера"

К слову, недавние исследования ученых из Стэнфордского и Калифорнийского университетов показали: температурные колебания могут полностью изменить экономическую картину мира. Причем на одни страны оказывается негативное влияние, а на другие — позитивное.

Например, Россия от этого только выиграет, как и государства Северной Европы и Канада. Это связано с тем, что растет "урожайный период".

А ранее были названы страны, где можно будет спастись от глобального потепления. Перечень составили ученые из Принстонского университета и Национального управления океанических и атмосферных исследований. На сайте университета сообщается, что мягкую, благоприятную для человека погоду исследователи определяют по таким показателям, как 18-30 градусов тепла по Цельсию, осадки в среднем менее одного миллиметра в сутки и точка росы ниже 20 градусов по Цельсию.

По их мнению, климат станет лучше в северных и горных районах США, на Британских островах, в странах Северной Европы, в Северовосточной Азии, а также в южной части Южной Америки и в Океании.

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