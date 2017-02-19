Глобальное потепление миру больше не грозит. Бояться нужно глобального похолодания. Об этом заявили ученые из британского Университета Нортумбрии.
По их прогнозу, ледниковый период грозит Земле уже через 10-15 лет. Специалисты смоделировали циклы солнечной активности, пик которых придется на 2022-й и 2040-й годы, соответственно, и пришли к выводу, что примерно в это время процессы в недрах Солнца нейтрализуют друг друга. Это вызовет резкое падение солнечной активности. Ученые называют это событие "минимумом Маундера"
К слову, недавние исследования ученых из Стэнфордского и Калифорнийского университетов показали: температурные колебания могут полностью изменить экономическую картину мира. Причем на одни страны оказывается негативное влияние, а на другие — позитивное.
Например, Россия от этого только выиграет, как и государства Северной Европы и Канада. Это связано с тем, что растет "урожайный период".
А ранее были названы страны, где можно будет спастись от глобального потепления. Перечень составили ученые из Принстонского университета и Национального управления океанических и атмосферных исследований. На сайте университета сообщается, что мягкую, благоприятную для человека погоду исследователи определяют по таким показателям, как 18-30 градусов тепла по Цельсию, осадки в среднем менее одного миллиметра в сутки и точка росы ниже 20 градусов по Цельсию.
По их мнению, климат станет лучше в северных и горных районах США, на Британских островах, в странах Северной Европы, в Северовосточной Азии, а также в южной части Южной Америки и в Океании.
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