Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле

Группа специалистов из Германии и США подготовила новый сценарий возможного конца света. По мнению специалистов, жизнь на планете может исчезнуть из-за увеличения уровня углерода в атмосфере.

Причина — возрастающая активность Солнца. Дело в том, что с повышением температуры и концентрации углекислого газа растет и количество водяных паров в атмосфере, из-за чего газовый купол планеты не способен быстро остывать.

Согласно прогнозу ученых, к 2100 году среднегодовая температура может достичь 20 градусов. Но если уровень углекислого газа вырастет в 4 раза, то температура может достичь 57 градусов, тогда на Земле не будет ничего живого.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света. Первый сценарий, самый реальный, — мировая пандемия. Среди ее возможных источников называются вирусы Эбола и Зика.

Второй — угроза катастрофического изменения климата вследствие продолжающегося глобального потепления. По мнению ученых, ускорение таяния льдов Антарктиды может стать триггером, который запустит процесс глобальной цепочки катаклизмов. В итоге с лица Земли просто исчезнут города — они уйдут под воду. Третьей по степени риска, по мнению ученых, является угроза всеобщей ядерной войны.

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