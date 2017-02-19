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Источник Правда.Ру

Назван самый опасный возраст для вождения

Наука и техника

Специалисты из Университета Уэйна в Детройте определили возраст, в котором опаснее всего садиться за руль. Ученые провели исследование с участием 100 добровольцев в возрасте от 19 до 59 лет.

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Фото: REX

Им предложили водить авто под наблюдением приборов, которые фиксировали реакцию организма. Оценивались стрессоустойчивость, внимательность, а также быстрота принятия решения в сложной дорожной ситуации.

В итоге выяснилось, что водители старшего возраста подвержены большему риску попасть в ДТП, чем молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Худшие показатели — у автомобилистов в возрасте от 45 до 59 лет.

По данным российских экспертов, чаще всего аварии на наших дорогах происходят не по вине нетрезвых водителей, а из-за тех, кто слишком уверенно чувствует себя за рулем. В большинстве ДТП однозначно оказываются виновными трезвые водители. Как правило, это превышение скорости, выезд на встречную полосу, недостаток опыта — в общем, переоценка собственных сил и навыков. Статистика говорит, что молодые автомобилисты совершают лишь 15-20 процентов аварий, а остальные 85 — опытные водители, со стажем больше трех лет.

К слову, ранее в Москве даже предложили "помечать" машины пенсионеров. Столичные власти заявили, что необходимо наносить специальный знак на авто, водители которых старше 75 лет, из-за того что зачастую те пользуются машиной очень редко и забывают, как это делать. Правда поддержки инициатива не нашла.

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